ΗΠΑ: 16χρονος βούτηξε στα μανιασμένα κύματα και έσωσε 10χρονο (βίντεο)

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Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν σε παραλία στην Καλιφόρνια, όταν ένα αγόρι περίπου 10 ετών παρασύρθηκε από τα ορμητικά κύματα και βρέθηκε να παλεύει για τη ζωή του μέσα στη φουρτουνιασμένη θάλασσα.

Το δραματικό περιστατικό του Σαββάτου στην παραλία Seabright Beach της Σάντα Κρουζ στην Καλιφόρνια κατέγραψε σε βίντεο ο Σκοτ Βάντερ Ντούσεν, ο οποίος βρισκόταν στην παραλία και έγινε μάρτυρας της επιχείρησης διάσωσης.





Τα κύματα παρέσυραν το παιδί μέσα σε δευτερόλεπτα



Στο βίντεο διακρίνεται το παιδί να παρασύρεται από διαδοχικά τεράστια κύματα, τα οποία το απομακρύνουν όλο και περισσότερο από την ακτή, ενώ οι λουόμενοι παρακολουθούν με αγωνία, αδυνατώντας να επέμβουν.





«Τα κύματα αιφνιδίασαν πολλούς ανθρώπους. Δυστυχώς, το αγόρι παρασύρθηκε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα», δήλωσε ο Βάντερ Ντούσεν στο NBC.

Η βουτιά του 16χρονου που απέτρεψε την τραγωδία



Τη στιγμή που η κατάσταση έμοιαζε να ξεφεύγει από κάθε έλεγχο, ένας 16χρονος ναυαγοσώστης δεν δίστασε ούτε στιγμή.

Βούτηξε στα μανιασμένα νερά, πάλεψε με τα ισχυρά ρεύματα και κατάφερε να φτάσει στο παιδί, κρατώντας το στην επιφάνεια μέχρι να φτάσει βοήθεια.

Λίγα λεπτά αργότερα, ένας δεύτερος ναυαγοσώστης και αρκετοί λουόμενοι μπήκαν επίσης στη θάλασσα, βοηθώντας να μεταφερθεί ο 10χρονος με ασφάλεια στην ακτή.

Οι διασώστες παρέδωσαν το παιδί στους διασώστες του ΕΚΑΒ της περιοχής, οι οποίοι το εξέτασαν επί τόπου, πριν επιστρέψει στην οικογένειά του.

Ο Έρικ Τραμπ αποθέωσε τον νεαρό διασώστη



Το βίντεο της ηρωικής διάσωσης έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου και αναδημοσιεύθηκε από τον Έρικ Τραμπ, γιο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.





«Αποδώστε σε αυτόν τον 16χρονο ναυαγοσώστη την ύψιστη πολιτική τιμή. Αυτό είναι πραγματικά το καλύτερο πρόσωπο της Αμερικής. Μπράβο!», έγραψε σε ανάρτησή του.

Give this 16-year-old lifeguard the highest civilian honor. This is truly the best of America! Well done! pic.twitter.com/Pq99xNK6WI — Eric Trump (@EricTrump) July 27, 2026

Αυστηρή εκπαίδευση για τους ναυαγοσώστες της Σάντα Κρουζ



Σύμφωνα με το NBC, οι ναυαγοσώστες της περιοχής αυτής στην Καλιφόρνια περνούν από ιδιαίτερα απαιτητική εκπαίδευση πριν αναλάβουν υπηρεσία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τουλάχιστον 56 ώρες βασικής εκπαίδευσης ναυαγοσώστη, 24 ώρες ιατρικής πιστοποίησης και περισσότερες από 80 ώρες εξειδικευμένης εκπαίδευσης στη θαλάσσια διάσωση, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε περιστατικά υψηλού κινδύνου όπως αυτό.

«Αν δεν ήταν οι ναυαγοσώστες, δεν θα είχε επιστρέψει σπίτι»



Ο Σκοτ Βάντερ Ντούσεν, που κατέγραψε τη διάσωση, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την έκβαση του περιστατικού.

«Χαίρομαι που όλα τελείωσαν έτσι. Είμαι βέβαιος πως αν οι ναυαγοσώστες δεν βρίσκονταν εκεί, το παιδί δεν θα είχε επιστρέψει σπίτι εκείνο το βράδυ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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