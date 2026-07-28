Προσχωρεί στο ΠΑΣΟΚ ο Μιχάλης Χουρδάκης – Στους 33 βουλευτές ανεβαίνει η Χαριλάου Τρικούπη

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Εν αναμονή ακόμη μιας προσχώρησης ανεξάρτητου βουλευτή στο ΠΑΣΟΚ καθώς ο ανεξάρτητος βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Μιχάλης Χουρδάκης συναντάται σήμερα στη μια μετά το μεσημέρι-όπως γνωστοποίησε η Χαριλάου Τρικούπη – με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη, στο γραφείο του στη Βουλή.

Υπενθυμίζεται οτι στη Βουλή αρχικά εξελέγη με την Πλεύση Ελευθερίας,για να ακολουθήσει η ένταξη του στο Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη όπου διετέλεσε εκπρόσωπος Τύπου.

Μετά και τη νέα προσχώρηση η ΚΟ του κόμματος αναμένεται να φθάσει πλέον τους 33 βουλευτές.

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