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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Μπλακ άουτ» στο ChatGPT: Αναφορές για πολλά προβλήματα

chatgpt
clock 13:04 | 25/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Προβλήματα και διακοπή λειτουργίας αναφέρουν τις τελευταίες ώρες χρήστες του ChatGPT, σε παγκόσμια κλίμακα.

Όπως αναφέρουν δεν έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης. Το πρόβλημα ξεκίνησε ξαφνικά τις τελευταίες ώρες, με τις αναφορές να καταφθάνουν μαζικά από πολλές χώρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του DownDetector, το πρόβλημα επηρεάζει χρήστες στις ΗΠΑ, την Ευρώπη, την Ινδία, την Ιαπωνία, την Αυστραλία και δεκάδες άλλες χώρες.

Συγκεκριμένα οι χρήστες που επιχειρούν να συνδεθούν στο ChatGptαντιμετωπίζουν αδυναμία πρόσβασης στην αρχική σελίδα, καθώς και σφάλματα σύνδεσης κατά την αποστολή ερωτημάτων.

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