Μαρία Καρυστιανού: Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα λογοδοτήσει για το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας

Στη συνέντευξή της στον ΣΚΑΪ η Πρόεδρος του κόμματος "Ελπίδα για την Δημοκρατία" Μαρία Καρυστιανού ρωτήθηκε μεταξύ άλλων για το ζήτημα της εσχάτης προδοσίας, που καταλόγισε στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και για το εάν επρόκειτο για λάθος διατύπωση:

«Η διατύπωση για την εσχάτη προδοσία δεν ήταν καθόλου λάθος. Είμαστε εδώ για να το ξανασυζητήσουμε όταν πραγματικά ο κ. Μητσοτάκης θα λογοδοτήσει γι' αυτά που έχει κάνει».

«Για το θέμα της εσχάτης λογοδοσίας, ξέρετε, ότι το Σύνταγμα ορίζει πως εσχάτη προδοσία μπορεί να διαπράξει κάποιος, όχι μόνο επειδή θα προδώσει μυστικά της χώρας για παράδειγμα στην Τουρκία, ή θα βγουν τα τανκς. Εσχάτη προδοσία είναι οποιαδήποτε κατά του κράτους δικαίου, όπως η ευθεία παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας, δηλαδή του πρωθυπουργού, στη δικαστική. Αυτό ακριβώς έκανε ο κ. Μητσοτάκης στον κ. Ντογιάκο, ο ίδιος το διέπραξε» συνέχισε η Μαρία Καρυστιανού.

«Εγώ την εσχάτη προδοσία την έχω καταθέσει για πρώτη φορά στη Βουλή μαζί με 32 υπογραφές βουλευτών, γεγονός που υποδηλώνει πως δεν είναι κάτι δικό μου. Έχει βάση, πήγε στη Βουλή και δεν συζητήθηκε» πρόσθεσε η πρόεδρος του Κινήματος Πολιτών «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

«Να πω ότι γι' αυτό το γεγονός ότι εγώ δέχθηκα απειλή για τον γιο μου μέσω δικαστή, ο οποίος μού μετέφερε ότι δεν μπορεί να διασύρεται το όνομα της οικογένειας Μητσοτάκη για εσχάτη προδοσία, χωρίς να υπάρξει απάντηση» διευκρίνισε σχετικά με τις απειλές η Μαρία Καρυστιανού.

«Πρόκειται για εν ενεργεία δικαστή, πράγμα που έχω καταγγείλει, έχω κάνει μήνυση και περιμένω» συμπλήρωσε σχετικά η Μαρία Καρυστιανού.

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