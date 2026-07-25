Τα εγκαίνια που δεν θέλει να θυμάται ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Στις 5 Δεκέμβριο 2019, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης (φωτογραφία) εγκαινίασε την λειτουργία των "σπιτιών ανακύκλωσης" της κοινοπραξίας ENVIPCO-TEXAN, μαζί με τον πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάϊατ.

Στα εγκαίνια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε υπογραμμίσει ότι η ανακύκλωση αποτελεί μονόδρομο για τη χώρα, αναδεικνύοντας τη συνεργασία και την επένδυση στα «σπιτάκια ανταποδοτικής ανακύκλωσης».

Ωστόσο, το ζήτημα έχει βρεθεί εκ νέου στην επικαιρότητα λόγω πρόσφατων εξελίξεων και ερευνών από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία γύρω από τη λειτουργία και τη διαχείριση των εν λόγω υποδομών.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, κάθε "σπιτάκι" κοστίζει από 35.000 έως 65.000 ευρώ, αλλά η χώρα μας τα πλήρωσε 300.000 ευρώ.

Ένα ακόμη "καραμπινάτο σκάνδαλο".

Η TEXAN, με την γνωστοποίηση του σκανδάλου, ανέστειλε την λειτουργία της, ενώ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν θέλει να θυμάται τα εγκαίνια εκείνα...

Τελικά, ούτε αυτό το γνώριζε;

Έπεται η συνέχεια στη Δικαιοσύνη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας (εικόνες)

«ΠΑΣΟΚ… άρα OnAir»: Με Διαμαντοπούλου και Σπυριδάκη το νέο βίντεο στο TikTok



