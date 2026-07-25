Λιβάνης: "Ο Καζαντζίδης κυλάει μέσα μου, έχω τον πατέρα μου και τον Στέλιο"

Ο Γιώργος Λιβάνης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Καλύτερα Αργά, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την ιδιαίτερη θέση που έχει ο Στέλιος Καζαντζίδης στη ζωή του, εξηγώντας ότι μεγάλωσε ακούγοντας τα κομμάτια του από πολύ μικρή ηλικία.

Ο Στέλιος Καζαντζίδης κυλάει μέσα μου. Τον άκουγα από πάρα πολύ μικρός. Δεν το θεωρώ λίγο αυτό που θα σου πω, αλλά εγώ έχω τον πατέρα μου και τον Στέλιο, και δεν το θεωρώ υπερβολικό αυτό. Θυμάμαι να ακούω Στέλιο Καζαντζίδη από μωρό», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν είμαι από πλούσια οικογένεια. Ο μπαμπάς μου είναι οδηγός και η μαμά μου βοηθός συμβολαιογράφου. Δεν μεγάλωσα φτωχός, μεγάλωσα να παλεύουν οι γονείς μου κάθε μήνα να βγάλουμε τα έξοδα και ακόμα και εγώ όταν μεγάλωσα και άρχισα να δουλεύω, βοηθούσα, και ακόμα βοηθάω. Μεγάλωσα πάρα πολύ ωραία στο Περιστέρι. Το να ακούς όμως μουσική με έναν στίχο βαρύ, δεν είναι κακό. Τα τραγούδια του Καζαντζίδη, έχουν έναν κοινωνικό χαρακτήρα».

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