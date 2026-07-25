Νέο Φαρμακείο Αυτοκινήτου: Τι πρέπει να περιλαμβάνει - Ποιους αφορά

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Αλλαγές στους κανόνες που αφορούν το κουτί πρώτων βοηθειών που βρίσκεται στο αυτοκίνητο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, έρχονται από την 1η Ιανουαρίου 2027, καθώς πήρε παράταση η αρχική απόφαση που προέβλεπε την εφαρμογή του νέου «φαρμακείου» στις 18/6/25.

Η παράταση κρίθηκε απαραίτητη καθώς εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστούν στις νέες προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου DIN 13164/2022.

Υπενθυμίζεται πως το μέτρο αφορά όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, με μοναδική εξαίρεση τα δίκυκλα.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, το νέο φαρμακείο πρέπει να περιλαμβάνει αποκλειστικά και κατ’ ελάχιστον 16 είδη, όπως κουβέρτα διάσωσης, αποστειρωμένους επιδέσμους και υγρά μαντιλάκια.

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Σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές, το νέο κιτ δεν αποτελεί απλή θήκη, αλλά έναν ολοκληρωμένο σταθμό πρώτων βοηθειών.

Το περίβλημά του πρέπει να είναι ανθεκτικό σε σκόνη, υγρασία και έλαια, ενώ όλα τα υλικά οφείλουν να φέρουν σήμανση CE και να πληρούν τον Κανονισμό Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (MDR 2017/745).

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον τακτικό έλεγχο των αποστειρωμένων υλικών. Η ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης (Sterility Expiration) είναι συνήθως η πενταετία.

Το πρόστιμο και οι εξαιρέσεις

Έλεγχοι και Διοικητικές Κυρώσεις: Από την 1η Ιανουαρίου 2027, το μέτρο μπαίνει σε πλήρη εφαρμογή. Σε ελέγχους που θα διενεργεί η Τροχαία, οι οδηγοί των οχημάτων που δεν διαθέτουν φαρμακείο με τις νέες προδιαγραφές θα βρίσκονται αντιμέτωποι με διοικητικό πρόστιμο ύψους 30 ευρώ.

Ποιούς Αφορά: Η υποχρέωση εναρμόνισης καταλαμβάνει το σύνολο των μηχανοκίνητων οχημάτων που κυκλοφορούν στην ελληνική επικράτεια.



Ποιοι Εξαιρούνται: Από τη συγκεκριμένη υποχρέωση εξαιρούνται ρητά οι μοτοσικλέτες και γενικότερα όλες οι κατηγορίες δικύκλων.

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