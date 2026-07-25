ΟΦΗ: Πρώτο φιλικό στην Ολλανδία - Στις 17:00 κόντρα στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς

Στο Ρόζεντααλ της Ολλανδίας στρέφεται το ενδιαφέρον των φιλάθλων του ΟΦΗ, καθώς η κρητική ομάδα δίνει το πρώτο της φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας σήμερα, Σάββατο 25 Ιουλίου 2026 στις 17:00 (ώρα Ελλάδας), με αντίπαλο την ολλανδική Γκόου Αχέντ Ιγκλς.

.Έπειτα από ένα διάστημα έντονων προπονήσεων, ο τεχνικός του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης και το επιτελείο του έχουν την ευκαιρία να βγάλουν τα πρώτα χρήσιμα συμπεράσματα για την αγωνιστική φιλοσοφία και την τακτική της ομάδας ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν.

Το θετικό για την ομάδα είναι ότι δεν θα είναι μόνη της σε αυτό το πρώτο φιλικό.

Όπως έγινε γνωστό, φίλοι του ΟΦΗ που ζουν στο εξωτερικό αναμένεται να δώσουν δυναμικό «παρών» στο γήπεδο για να στηρίξουν τους παίκτες. Οι διοργανωτές έχουν μεριμνήσει για ειδικό κιόσκι εισιτηρίων (τιμή 12,50 ευρώ) και ξεχωριστή είσοδο αποκλειστικά για τους Έλληνες φιλάθλους.

Η Γκόου Αχέντ Ιγκλς

Η ολλανδική Γκόου Αχέντ Ιγκλς βρίσκεται σε πιο προχωρημένο στάδιο ετοιμότητας, έχοντας ήδη δώσει αρκετά φιλικά παιχνίδια στα πόδια της. Μάλιστα, μόλις χθες Παρασκευή επικράτησε με 5-0 της Φίτεσε σε αναμέτρηση κεκλεισμένων των θυρών, γεγονός που δείχνει ότι αποτελεί ένα εξαιρετικά ποιοτικό και επικίνδυνο σύνολο για να μετρήσει ο ΟΦΗ τις δυνάμεις του.Την περασμένη σεζόν έπαιξε στο Europa League και ο Χρήστος Κόντης την είχε αντιμετωπίσει καθώς ήταν προπονητηςτου Παναθηναϊκού. Το παιχνίδι είχε διεξαχθεί για τη League Phase του Europa League στο ΟΑΚΑ, αφήνοντάς του μάλιστα μια «πικρή» γεύση λόγω της ήττας με 2-1.

Η Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Go Ahead Eagles) δρύθηκε το 1902, αγωνίζεται στην κορυφαία κατηγορία της Ολλανδίας (Eredivisie) και χρησιμοποιεί ως έδρα το στάδιο De Adelaarshorst. Έχει κατακτήσει 4 πρωταθλήματα Ολλανδίας και πρόσφατα το Κύπελλο Ολλανδίας (2025).

Πού θα Δείτε το Παιχνίδι

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω Live Streaming στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ ΟΦΗ στο YouTube, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους τους φιλάθλους της ομάδας να πάρουν μια πρώτη γεύση από τη νέα ομάδα που χτίζεται στην Ολλανδία.

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