Κρήτη 1968: Στην παραλία Κορφαλώνας στην Κίσαμο (βίντεο)

Ένας μεσήλικας άντρας προχωρά στην παραλία Κορφαλώνας, στο νομό Χανίων της Κρήτης, ενώ τον ακολουθεί μια, παραδοσιακά, μαυροντυμένη ηλικιωμένη γυναίκα.



Καθώς βλέπουμε τη γυναίκα να περπατά διακρίνουμε στο φόντο τμήματα της μεγάλης ακτογραμμής, που ξεκινάει από την Κίσσαμο και καταλήγει στη χερσόνησο του Ροδωπού, τα νερά του Κόλπου της Κισσάμου, αλλά και τους λόφους και τις ορεινές μάζες που τον περικλείουν.

Οι δύο φτάνουν σε μια χειροποίητη, από καλάμια και ξύλα, καλύβα, η ηλικιωμένη ακουμπά σε ένα υποστηρικτικό ξύλο της ιδιότυπης κατασκευής. Στο επόμενο πλάνο η ηλικιωμένη κάθεται στην άμμο της παραλίας και η άλλη γυναίκα της συντροφιάς με τον μεσήλικα προχωρούν μέσα στη θάλασσα.

Στη συνέχεια βλέπουμε μια γυναίκα να κατευθύνεται προς την όχθη του Τυφλού ποταμού και να συνομιλεί με έναν άντρα, ο οποίος βρίσκεται στην απέναντι όχθη και έχει φέρει τα ζώα του για να πιουν νερό.

Ο ποταμός Τυφλός πηγάζει από το όρος Δίκαιος και εκβάλει στον κόλπο της Κισσάμου, ενώ διέρχεται μέσα από το Φαράγγι των Τοπολίων, στην δυτική πλευρά του νομού Χανίων. Ένα πλάνο της κοίτης και της ήσυχης ροής του ποταμού. Στο βάθος κορυφογραμμές λόφων και ορεινών μαζών της δυτικής Κρήτης.Ένας άντρας χαιρετά την κάμερα καθώς έρχεται από την καλύβα.

Δείτε το βουβό φιλμ 8mm, από το αρχείο Dr. Γ. Χατζηδάκη

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