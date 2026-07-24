Ηράκλειο - Λ. Δημοκρατίας: Μια πινακίδα "ξύπνησε" μνήμες από το "φονικό πεύκο"

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Σοβαρές υλικές ζημιές σε φωτεινό σηματοδότη και πινακίδα οδικής κατεύθυνσης προκάλεσε σήμερα απορριμματοφόρο του Δήμου στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Ηράκλειο, κινητοποιώντας άμεσα τις δημοτικές υπηρεσίες.

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν το ειδικό όχημα, το οποίο έφερε ενσωματωμένο γερανό, βρέθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εκτός πορείας, με αποτέλεσμα να προσκρούσει πάνω στις οδικές υποδομές.

Από την πρόσκρουση, ο σηματοδότης και η πινακίδα υπέστησαν καθολική καταστροφή, αποτελώντας άμεσο κίνδυνο για τους διερχόμενους οδηγούς και πεζούς.

Άμεση επέμβαση των αρχών

Στο σημείο του συμβάντος έσπευσε από την πρώτη στιγμή ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Γιώργος Τσαγκαράκης, επικεφαλής ειδικού τεχνικού συνεργείου της Υπηρεσίας.

Οι εργαζόμενοι ξεκίνησαν αμέσως τις εργασίες κοπής και απομάκρυνσης των κατεστραμμένων μετάλλων από το οδόστρωμα, ώστε να καθαριστεί πλήρως η λεωφόρος.

Παράλληλα, δύναμη της Δημοτικής Αστυνομίας αναπτύχθηκε στην περιοχή.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έκτακτες ρυθμίσεις της κυκλοφορίας, προκειμένου να διευκολύνουν τη ροή των οχημάτων και να αποτρέψουν το κυκλοφοριακό κομφούζιο σε έναν από τους πιο κεντρικούς οδικούς άξονες της πόλης.

Σε εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης

Οι εργασίες για την πλήρη αποκατάσταση της ηλεκτροφωτεινής σήμανσης βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη από τα αρμόδια τεχνικά κλιμάκια, καθώς η λειτουργία του φαναριού κρίνεται κρίσιμη για την ασφάλεια της κυκλοφορίας στο σημείο.

Το ατύχημα με το απορριμματοφόρο σημειώθηκε ακριβώς στο ίδιο μοιραίο σημείο

της Λεωφόρου Δημοκρατίας, όπου τον Αύγουστο του 2022 είχε πέσει το «φονικό πεύκο» στοιχίζοντας τη ζωή του άτυχου 51χρονου Παναγιώτη Μητρέλου.

Η σύμπτωση αυτή προκάλεσε έντονη ανησυχία και ξύπνησε μαύρες μνήμες στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου.

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