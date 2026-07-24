Μπάσκετ: Ξεκίνημα με Αμιλλα για τον Ανδρογέα -Πρεμιέρα με Προμηθέα για Πλατανιά

Αναλυτικά το πρόγραμμα του 1ου ομίλου: 1η αγωνιστική – 4/10/2026



ΚΑΟ Μελισσίων – Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας



Δάφνη Αγ. Δημητρίου – Δαναοί / Οίακας Ναυπλίου



Ανδρογέας – Άμιλλα Περιστερίου



Άρης Χολαργού – ΑΕΚ Περιστερίου 2η αγωνιστική – 11/10/2026



Δαναοί / Οίακας Ναυπλίου – ΚΑΟ Μελισσίων



Άμιλλα Περιστερίου – Δάφνη Αγ. Δημητρίου



ΑΕΚ Περιστερίου – Ανδρογέας



Άρης Χολαργού – Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας 3η αγωνιστική – 18/10/2026



ΚΑΟ Μελισσίων – Άμιλλα Περιστερίου



Δάφνη Αγ. Δημητρίου – ΑΕΚ Περιστερίου



Ανδρογέας – Άρης Χολαργού



Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας – Δαναοί / Οίακας Ναυπλίου 4η αγωνιστική – 25/10/2026



ΑΕΚ Περιστερίου – ΚΑΟ Μελισσίων



Άρης Χολαργού – Δάφνη Αγ. Δημητρίου



Ανδρογέας – Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας



Άμιλλα Περιστερίου – Δαναοί / Οίακας Ναυπλίου 5η αγωνιστική – 1/11/2026



ΚΑΟ Μελισσίων – Άρης Χολαργού



Δάφνη Αγ. Δημητρίου – Ανδρογέας



Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας – Άμιλλα Περιστερίου



Δαναοί / Οίακας Ναυπλίου – ΑΕΚ Περιστερίου 6η αγωνιστική – 8/11/2026



Ανδρογέας – ΚΑΟ Μελισσίων



Δάφνη Αγ. Δημητρίου – Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας



Άρης Χολαργού – Δαναοί / Οίακας Ναυπλίου



ΑΕΚ Περιστερίου – Άμιλλα Περιστερίου 7η αγωνιστική – 22/11/2026



ΚΑΟ Μελισσίων – Δάφνη Αγ. Δημητρίου



Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας – ΑΕΚ Περιστερίου



Δαναοί / Οίακας Ναυπλίου – Ανδρογέας



Άμιλλα Περιστερίου – Άρης Χολαργού 8η αγωνιστική – 29/11/2026



Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας – ΚΑΟ Μελισσίων



Δαναοί / Οίακας Ναυπλίου – Δάφνη Αγ. Δημητρίου



Άμιλλα Περιστερίου – Ανδρογέας



ΑΕΚ Περιστερίου – Άρης Χολαργού 9η αγωνιστική – 6/12/2026



ΚΑΟ Μελισσίων – Δαναοί / Οίακας Ναυπλίου



Δάφνη Αγ. Δημητρίου – Άμιλλα Περιστερίου



Ανδρογέας – ΑΕΚ Περιστερίου



Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας – Άρης Χολαργού 10η αγωνιστική – 13/12/2026



Άμιλλα Περιστερίου – ΚΑΟ Μελισσίων



ΑΕΚ Περιστερίου – Δάφνη Αγ. Δημητρίου



Άρης Χολαργού – Ανδρογέας



Δαναοί / Οίακας Ναυπλίου – Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας 11η αγωνιστική – 20/12/2026



ΚΑΟ Μελισσίων – ΑΕΚ Περιστερίου



Δάφνη Αγ. Δημητρίου – Άρης Χολαργού



Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας – Ανδρογέας



Δαναοί / Οίακας Ναυπλίου – Άμιλλα Περιστερίου 12η αγωνιστική – 10/1/2027



Άρης Χολαργού – ΚΑΟ Μελισσίων



Ανδρογέας – Δάφνη Αγ. Δημητρίου



Άμιλλα Περιστερίου – Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας



ΑΕΚ Περιστερίου – Δαναοί / Οίακας Ναυπλίου 13η αγωνιστική – 17/1/2027



ΚΑΟ Μελισσίων – Ανδρογέας



Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας – Δάφνη Αγ. Δημητρίου



Δαναοί / Οίακας Ναυπλίου – Άρης Χολαργού



Άμιλλα Περιστερίου – ΑΕΚ Περιστερίου 14η αγωνιστική – 24/1/2027



Δάφνη Αγ. Δημητρίου – ΚΑΟ Μελισσίων



ΑΕΚ Περιστερίου – Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας



Ανδρογέας – Δαναοί / Οίακας Ναυπλίου



Άρης Χολαργού – Άμιλλα Περιστερίου

Πρεμιέρα με Προμηθέα για Πλατανιά

Εντός έδρας με τον Προμηθέα θα δώσει το πρώτο ιστορικό της παιχνίδι στη Women’s National League η ΑΕ Πλατανιά.