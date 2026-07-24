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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπάσκετ: Ξεκίνημα με Αμιλλα για τον Ανδρογέα -Πρεμιέρα με Προμηθέα για Πλατανιά

ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ
clock 18:55 | 24/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αναλυτικά το πρόγραμμα του 1ου ομίλου:

1η αγωνιστική – 4/10/2026

ΚΑΟ Μελισσίων – Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας

Δάφνη Αγ. Δημητρίου – Δαναοί / Οίακας Ναυπλίου

Ανδρογέας – Άμιλλα Περιστερίου

Άρης Χολαργού – ΑΕΚ Περιστερίου

2η αγωνιστική – 11/10/2026

Δαναοί / Οίακας Ναυπλίου – ΚΑΟ Μελισσίων

Άμιλλα Περιστερίου – Δάφνη Αγ. Δημητρίου

ΑΕΚ Περιστερίου – Ανδρογέας

Άρης Χολαργού – Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας

3η αγωνιστική – 18/10/2026

ΚΑΟ Μελισσίων – Άμιλλα Περιστερίου

Δάφνη Αγ. Δημητρίου – ΑΕΚ Περιστερίου

Ανδρογέας – Άρης Χολαργού

Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας – Δαναοί / Οίακας Ναυπλίου

4η αγωνιστική – 25/10/2026

ΑΕΚ Περιστερίου – ΚΑΟ Μελισσίων

Άρης Χολαργού – Δάφνη Αγ. Δημητρίου

Ανδρογέας – Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας

Άμιλλα Περιστερίου – Δαναοί / Οίακας Ναυπλίου

5η αγωνιστική – 1/11/2026

ΚΑΟ Μελισσίων – Άρης Χολαργού

Δάφνη Αγ. Δημητρίου – Ανδρογέας

Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας – Άμιλλα Περιστερίου

Δαναοί / Οίακας Ναυπλίου – ΑΕΚ Περιστερίου

6η αγωνιστική – 8/11/2026

Ανδρογέας – ΚΑΟ Μελισσίων

Δάφνη Αγ. Δημητρίου – Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας

Άρης Χολαργού – Δαναοί / Οίακας Ναυπλίου

ΑΕΚ Περιστερίου – Άμιλλα Περιστερίου

7η αγωνιστική – 22/11/2026

ΚΑΟ Μελισσίων – Δάφνη Αγ. Δημητρίου

Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας – ΑΕΚ Περιστερίου

Δαναοί / Οίακας Ναυπλίου – Ανδρογέας

Άμιλλα Περιστερίου – Άρης Χολαργού

8η αγωνιστική – 29/11/2026

Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας – ΚΑΟ Μελισσίων

Δαναοί / Οίακας Ναυπλίου – Δάφνη Αγ. Δημητρίου

Άμιλλα Περιστερίου – Ανδρογέας

ΑΕΚ Περιστερίου – Άρης Χολαργού

9η αγωνιστική – 6/12/2026

ΚΑΟ Μελισσίων – Δαναοί / Οίακας Ναυπλίου

Δάφνη Αγ. Δημητρίου – Άμιλλα Περιστερίου

Ανδρογέας – ΑΕΚ Περιστερίου

Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας – Άρης Χολαργού

10η αγωνιστική – 13/12/2026

Άμιλλα Περιστερίου – ΚΑΟ Μελισσίων

ΑΕΚ Περιστερίου – Δάφνη Αγ. Δημητρίου

Άρης Χολαργού – Ανδρογέας

Δαναοί / Οίακας Ναυπλίου – Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας

11η αγωνιστική – 20/12/2026

ΚΑΟ Μελισσίων – ΑΕΚ Περιστερίου

Δάφνη Αγ. Δημητρίου – Άρης Χολαργού

Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας – Ανδρογέας

Δαναοί / Οίακας Ναυπλίου – Άμιλλα Περιστερίου

12η αγωνιστική – 10/1/2027

Άρης Χολαργού – ΚΑΟ Μελισσίων

Ανδρογέας – Δάφνη Αγ. Δημητρίου

Άμιλλα Περιστερίου – Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας

ΑΕΚ Περιστερίου – Δαναοί / Οίακας Ναυπλίου

13η αγωνιστική – 17/1/2027

ΚΑΟ Μελισσίων – Ανδρογέας

Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας – Δάφνη Αγ. Δημητρίου

Δαναοί / Οίακας Ναυπλίου – Άρης Χολαργού

Άμιλλα Περιστερίου – ΑΕΚ Περιστερίου

14η αγωνιστική – 24/1/2027

Δάφνη Αγ. Δημητρίου – ΚΑΟ Μελισσίων

ΑΕΚ Περιστερίου – Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας

Ανδρογέας – Δαναοί / Οίακας Ναυπλίου

Άρης Χολαργού – Άμιλλα Περιστερίου

Πρεμιέρα με Προμηθέα για Πλατανιά

Εντός έδρας με τον Προμηθέα θα δώσει το πρώτο ιστορικό της παιχνίδι στη Women’s National League η ΑΕ Πλατανιά.

Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 11 Οκτωβρίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

1η αγωνιστική – 11/10/2026

Ιπποκράτης Κω – Κρόνος Γέρακα

Προφήτης Ηλίας – Εύνικος

Αγία Παρασκευή – ΖΑΟΝ

Νέοι Έσπερος – Αργυρούπολη

ΑΕ Πλατανιά – Προμηθέας

2η αγωνιστική – 18/10/2026

Εύνικος – Ιπποκράτης Κω

ΖΑΟΝ – Προφήτης Ηλίας

Αργυρούπολη – Αγία Παρασκευή

Προμηθέας – Νέοι Έσπερος

Κρόνος Γέρακα – ΑΕ Πλατανιά

3η αγωνιστική – 25/10/2026

Ιπποκράτης Κω – ΖΑΟΝ

Προφήτης Ηλίας – Αργυρούπολη

Αγία Παρασκευή – Προμηθέας

Νέοι Έσπερος – ΑΕ Πλατανιά

Κρόνος Γέρακα – Εύνικος

4η αγωνιστική – 1/11/2026

Αργυρούπολη – Ιπποκράτης Κω

Προμηθέας – Προφήτης Ηλίας

ΑΕ Πλατανιά – Αγία Παρασκευή

Νέοι Έσπερος – Κρόνος Γέρακα

ΖΑΟΝ – Εύνικος

5η αγωνιστική – 8/11/2026

Ιπποκράτης Κω – Προμηθέας

Προφήτης Ηλίας – ΑΕ Πλατανιά

Αγία Παρασκευή – Νέοι Έσπερος

Κρόνος Γέρακα – ΖΑΟΝ

Εύνικος – Αργυρούπολη

6η αγωνιστική – 22/11/2026

ΑΕ Πλατανιά – Ιπποκράτης Κω

Νέοι Έσπερος – Προφήτης Ηλίας

Αγία Παρασκευή – Κρόνος Γέρακα

Προμηθέας – Εύνικος

Αργυρούπολη – ΖΑΟΝ

7η αγωνιστική – 29/11/2026

Ιπποκράτης Κω – Νέοι Έσπερος

Προφήτης Ηλίας – Αγία Παρασκευή

Κρόνος Γέρακα – Αργυρούπολη

Εύνικος – ΑΕ Πλατανιά

ΖΑΟΝ – Προμηθέας

8η αγωνιστική – 6/12/2026

Αγία Παρασκευή – Ιπποκράτης Κω

Προφήτης Ηλίας – Κρόνος Γέρακα

Νέοι Έσπερος – Εύνικος

ΑΕ Πλατανιά – ΖΑΟΝ

Προμηθέας – Αργυρούπολη

9η αγωνιστική – 20/12/2026

Ιπποκράτης Κω – Προφήτης Ηλίας

Κρόνος Γέρακα – Προμηθέας

Εύνικος – Αγία Παρασκευή

ΖΑΟΝ – Νέοι Έσπερος

Αργυρούπολη – ΑΕ Πλατανιά

10η αγωνιστική – 10/1/2027

Κρόνος Γέρακα – Ιπποκράτης Κω

Εύνικος – Προφήτης Ηλίας

ΖΑΟΝ – Αγία Παρασκευή

Αργυρούπολη – Νέοι Έσπερος

Προμηθέας – ΑΕ Πλατανιά

11η αγωνιστική – 17/1/2027

Ιπποκράτης Κω – Εύνικος

Προφήτης Ηλίας – ΖΑΟΝ

Αγία Παρασκευή – Αργυρούπολη

Νέοι Έσπερος – Προμηθέας

ΑΕ Πλατανιά – Κρόνος Γέρακα

12η αγωνιστική – 24/1/2027

ΖΑΟΝ – Ιπποκράτης Κω

Αργυρούπολη – Προφήτης Ηλίας

Προμηθέας – Αγία Παρασκευή

ΑΕ Πλατανιά – Νέοι Έσπερος

Εύνικος – Κρόνος Γέρακα

13η αγωνιστική – 31/1/2027

Ιπποκράτης Κω – Αργυρούπολη

Προφήτης Ηλίας – Προμηθέας

Αγία Παρασκευή – ΑΕ Πλατανιά

Κρόνος Γέρακα – Νέοι Έσπερος

Εύνικος – ΖΑΟΝ

14η αγωνιστική – 7/2/2027

Προμηθέας – Ιπποκράτης Κω

ΑΕ Πλατανιά – Προφήτης Ηλίας

Νέοι Έσπερος – Αγία Παρασκευή

ΖΑΟΝ – Κρόνος Γέρακα

Αργυρούπολη – Εύνικος

15η αγωνιστική – 21/2/2027

Ιπποκράτης Κω – ΑΕ Πλατανιά

Προφήτης Ηλίας – Νέοι Έσπερος

Κρόνος Γέρακα – Αγία Παρασκευή

Εύνικος – Προμηθέας

ΖΑΟΝ – Αργυρούπολη

16η αγωνιστική – 28/2/2027

Νέοι Έσπερος – Ιπποκράτης Κω

Αγία Παρασκευή – Προφήτης Ηλίας

Αργυρούπολη – Κρόνος Γέρακα

ΑΕ Πλατανιά – Εύνικος

Προμηθέας – ΖΑΟΝ

17η αγωνιστική – 7/3/2027

Ιπποκράτης Κω – Αγία Παρασκευή

Κρόνος Γέρακα – Προφήτης Ηλίας

Εύνικος – Νέοι Έσπερος

ΖΑΟΝ – ΑΕ Πλατανιά

Αργυρούπολη – Προμηθέας

18η αγωνιστική – 14/3/2027

Προφήτης Ηλίας – Ιπποκράτης Κω

Προμηθέας – Κρόνος Γέρακα

Αγία Παρασκευή – Εύνικος

Νέοι Έσπερος – ΖΑΟΝ

ΑΕ Πλατανιά – Αργυρούπολη

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