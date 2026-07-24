Μπάσκετ: Ξεκίνημα με Αμιλλα για τον Ανδρογέα -Πρεμιέρα με Προμηθέα για Πλατανιά

Αναλυτικά το πρόγραμμα του 1ου ομίλου:
1η αγωνιστική – 4/10/2026
ΚΑΟ Μελισσίων – Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας
Δάφνη Αγ. Δημητρίου – Δαναοί / Οίακας Ναυπλίου
Ανδρογέας – Άμιλλα Περιστερίου
Άρης Χολαργού – ΑΕΚ Περιστερίου
2η αγωνιστική – 11/10/2026
Δαναοί / Οίακας Ναυπλίου – ΚΑΟ Μελισσίων
Άμιλλα Περιστερίου – Δάφνη Αγ. Δημητρίου
ΑΕΚ Περιστερίου – Ανδρογέας
Άρης Χολαργού – Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας
3η αγωνιστική – 18/10/2026
ΚΑΟ Μελισσίων – Άμιλλα Περιστερίου
Δάφνη Αγ. Δημητρίου – ΑΕΚ Περιστερίου
Ανδρογέας – Άρης Χολαργού
Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας – Δαναοί / Οίακας Ναυπλίου
4η αγωνιστική – 25/10/2026
ΑΕΚ Περιστερίου – ΚΑΟ Μελισσίων
Άρης Χολαργού – Δάφνη Αγ. Δημητρίου
Ανδρογέας – Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας
Άμιλλα Περιστερίου – Δαναοί / Οίακας Ναυπλίου
5η αγωνιστική – 1/11/2026
ΚΑΟ Μελισσίων – Άρης Χολαργού
Δάφνη Αγ. Δημητρίου – Ανδρογέας
Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας – Άμιλλα Περιστερίου
Δαναοί / Οίακας Ναυπλίου – ΑΕΚ Περιστερίου
6η αγωνιστική – 8/11/2026
Ανδρογέας – ΚΑΟ Μελισσίων
Δάφνη Αγ. Δημητρίου – Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας
Άρης Χολαργού – Δαναοί / Οίακας Ναυπλίου
ΑΕΚ Περιστερίου – Άμιλλα Περιστερίου
7η αγωνιστική – 22/11/2026
ΚΑΟ Μελισσίων – Δάφνη Αγ. Δημητρίου
Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας – ΑΕΚ Περιστερίου
Δαναοί / Οίακας Ναυπλίου – Ανδρογέας
Άμιλλα Περιστερίου – Άρης Χολαργού
8η αγωνιστική – 29/11/2026
Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας – ΚΑΟ Μελισσίων
Δαναοί / Οίακας Ναυπλίου – Δάφνη Αγ. Δημητρίου
Άμιλλα Περιστερίου – Ανδρογέας
ΑΕΚ Περιστερίου – Άρης Χολαργού
9η αγωνιστική – 6/12/2026
ΚΑΟ Μελισσίων – Δαναοί / Οίακας Ναυπλίου
Δάφνη Αγ. Δημητρίου – Άμιλλα Περιστερίου
Ανδρογέας – ΑΕΚ Περιστερίου
Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας – Άρης Χολαργού
10η αγωνιστική – 13/12/2026
Άμιλλα Περιστερίου – ΚΑΟ Μελισσίων
ΑΕΚ Περιστερίου – Δάφνη Αγ. Δημητρίου
Άρης Χολαργού – Ανδρογέας
Δαναοί / Οίακας Ναυπλίου – Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας
11η αγωνιστική – 20/12/2026
ΚΑΟ Μελισσίων – ΑΕΚ Περιστερίου
Δάφνη Αγ. Δημητρίου – Άρης Χολαργού
Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας – Ανδρογέας
Δαναοί / Οίακας Ναυπλίου – Άμιλλα Περιστερίου
12η αγωνιστική – 10/1/2027
Άρης Χολαργού – ΚΑΟ Μελισσίων
Ανδρογέας – Δάφνη Αγ. Δημητρίου
Άμιλλα Περιστερίου – Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας
ΑΕΚ Περιστερίου – Δαναοί / Οίακας Ναυπλίου
13η αγωνιστική – 17/1/2027
ΚΑΟ Μελισσίων – Ανδρογέας
Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας – Δάφνη Αγ. Δημητρίου
Δαναοί / Οίακας Ναυπλίου – Άρης Χολαργού
Άμιλλα Περιστερίου – ΑΕΚ Περιστερίου
14η αγωνιστική – 24/1/2027
Δάφνη Αγ. Δημητρίου – ΚΑΟ Μελισσίων
ΑΕΚ Περιστερίου – Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας
Ανδρογέας – Δαναοί / Οίακας Ναυπλίου
Άρης Χολαργού – Άμιλλα Περιστερίου
Πρεμιέρα με Προμηθέα για Πλατανιά
Εντός έδρας με τον Προμηθέα θα δώσει το πρώτο ιστορικό της παιχνίδι στη Women’s National League η ΑΕ Πλατανιά.
Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 11 Οκτωβρίου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:
1η αγωνιστική – 11/10/2026
Ιπποκράτης Κω – Κρόνος Γέρακα
Προφήτης Ηλίας – Εύνικος
Αγία Παρασκευή – ΖΑΟΝ
Νέοι Έσπερος – Αργυρούπολη
ΑΕ Πλατανιά – Προμηθέας
2η αγωνιστική – 18/10/2026
Εύνικος – Ιπποκράτης Κω
ΖΑΟΝ – Προφήτης Ηλίας
Αργυρούπολη – Αγία Παρασκευή
Προμηθέας – Νέοι Έσπερος
Κρόνος Γέρακα – ΑΕ Πλατανιά
3η αγωνιστική – 25/10/2026
Ιπποκράτης Κω – ΖΑΟΝ
Προφήτης Ηλίας – Αργυρούπολη
Αγία Παρασκευή – Προμηθέας
Νέοι Έσπερος – ΑΕ Πλατανιά
Κρόνος Γέρακα – Εύνικος
4η αγωνιστική – 1/11/2026
Αργυρούπολη – Ιπποκράτης Κω
Προμηθέας – Προφήτης Ηλίας
ΑΕ Πλατανιά – Αγία Παρασκευή
Νέοι Έσπερος – Κρόνος Γέρακα
ΖΑΟΝ – Εύνικος
5η αγωνιστική – 8/11/2026
Ιπποκράτης Κω – Προμηθέας
Προφήτης Ηλίας – ΑΕ Πλατανιά
Αγία Παρασκευή – Νέοι Έσπερος
Κρόνος Γέρακα – ΖΑΟΝ
Εύνικος – Αργυρούπολη
6η αγωνιστική – 22/11/2026
ΑΕ Πλατανιά – Ιπποκράτης Κω
Νέοι Έσπερος – Προφήτης Ηλίας
Αγία Παρασκευή – Κρόνος Γέρακα
Προμηθέας – Εύνικος
Αργυρούπολη – ΖΑΟΝ
7η αγωνιστική – 29/11/2026
Ιπποκράτης Κω – Νέοι Έσπερος
Προφήτης Ηλίας – Αγία Παρασκευή
Κρόνος Γέρακα – Αργυρούπολη
Εύνικος – ΑΕ Πλατανιά
ΖΑΟΝ – Προμηθέας
8η αγωνιστική – 6/12/2026
Αγία Παρασκευή – Ιπποκράτης Κω
Προφήτης Ηλίας – Κρόνος Γέρακα
Νέοι Έσπερος – Εύνικος
ΑΕ Πλατανιά – ΖΑΟΝ
Προμηθέας – Αργυρούπολη
9η αγωνιστική – 20/12/2026
Ιπποκράτης Κω – Προφήτης Ηλίας
Κρόνος Γέρακα – Προμηθέας
Εύνικος – Αγία Παρασκευή
ΖΑΟΝ – Νέοι Έσπερος
Αργυρούπολη – ΑΕ Πλατανιά
10η αγωνιστική – 10/1/2027
Κρόνος Γέρακα – Ιπποκράτης Κω
Εύνικος – Προφήτης Ηλίας
ΖΑΟΝ – Αγία Παρασκευή
Αργυρούπολη – Νέοι Έσπερος
Προμηθέας – ΑΕ Πλατανιά
11η αγωνιστική – 17/1/2027
Ιπποκράτης Κω – Εύνικος
Προφήτης Ηλίας – ΖΑΟΝ
Αγία Παρασκευή – Αργυρούπολη
Νέοι Έσπερος – Προμηθέας
ΑΕ Πλατανιά – Κρόνος Γέρακα
12η αγωνιστική – 24/1/2027
ΖΑΟΝ – Ιπποκράτης Κω
Αργυρούπολη – Προφήτης Ηλίας
Προμηθέας – Αγία Παρασκευή
ΑΕ Πλατανιά – Νέοι Έσπερος
Εύνικος – Κρόνος Γέρακα
13η αγωνιστική – 31/1/2027
Ιπποκράτης Κω – Αργυρούπολη
Προφήτης Ηλίας – Προμηθέας
Αγία Παρασκευή – ΑΕ Πλατανιά
Κρόνος Γέρακα – Νέοι Έσπερος
Εύνικος – ΖΑΟΝ
14η αγωνιστική – 7/2/2027
Προμηθέας – Ιπποκράτης Κω
ΑΕ Πλατανιά – Προφήτης Ηλίας
Νέοι Έσπερος – Αγία Παρασκευή
ΖΑΟΝ – Κρόνος Γέρακα
Αργυρούπολη – Εύνικος
15η αγωνιστική – 21/2/2027
Ιπποκράτης Κω – ΑΕ Πλατανιά
Προφήτης Ηλίας – Νέοι Έσπερος
Κρόνος Γέρακα – Αγία Παρασκευή
Εύνικος – Προμηθέας
ΖΑΟΝ – Αργυρούπολη
16η αγωνιστική – 28/2/2027
Νέοι Έσπερος – Ιπποκράτης Κω
Αγία Παρασκευή – Προφήτης Ηλίας
Αργυρούπολη – Κρόνος Γέρακα
ΑΕ Πλατανιά – Εύνικος
Προμηθέας – ΖΑΟΝ
17η αγωνιστική – 7/3/2027
Ιπποκράτης Κω – Αγία Παρασκευή
Κρόνος Γέρακα – Προφήτης Ηλίας
Εύνικος – Νέοι Έσπερος
ΖΑΟΝ – ΑΕ Πλατανιά
Αργυρούπολη – Προμηθέας
18η αγωνιστική – 14/3/2027
Προφήτης Ηλίας – Ιπποκράτης Κω
Προμηθέας – Κρόνος Γέρακα
Αγία Παρασκευή – Εύνικος
Νέοι Έσπερος – ΖΑΟΝ
ΑΕ Πλατανιά – Αργυρούπολη
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