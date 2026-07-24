e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 27 έως 31 Ιουλίου

Κατά την περίοδο 27 έως 31 Ιουλίου, θα καταβληθούν 2.492.777.459,09 ευρώ συνολικά σε 4.333.061 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:



• Στις 28 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.322.356.333,15 ευρώ σε 2.621.877 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Αυγούστου 2026.



• Στις 30 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.113.621.125,94 ευρώ σε 1.655.856 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Αυγούστου 2026.



• Στις 30 Ιουλίου θα καταβληθούν 2.800.000 ευρώ σε 7.600 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Αυγούστου 2026.



• Από 27 έως 31 Ιουλίου θα καταβληθούν 14.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.



• Στις 29 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.800.000 ευρώ σε 498 δικαιούχους για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ e-ΕΦΚΑ 2024 & 2025 απασχολούμενων συνταξιούχων.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:



• 16.000.000 ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.



• 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.



• 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.



• 700.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

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