Στεγαστικό: Εγκρίθηκε η εθνική στρατηγική - 20.000 σπίτια και 8.500 φοιτητικές εστίες

Εγκρίθηκε η εθνική στρατηγική για την προσιτή στέγη, με βάση την οποία προχωρούν άμεσα προς κατασκευή ή ανακαίνιση 19.750 προσιτές κατοικίες με σχεδόν 60.000 ωφελούμενους και πάνω από 8.500 φοιτητικές εστίες.

Στη συνεδρίασή της, η κυβέρνηση άναψε το «πράσινο φως» για το στρατηγικό σχέδιο στεγαστικής πολιτικής με ορίζοντα το 2035, καθορίζοντας τον «οδικό χάρτη» για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης την επόμενη δεκαετία.

Ο οδικός χάρτης περιλαμβάνει 50 μέτρα, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 6,5 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 36 συμπεριλαμβάνονται ήδη στην ψηφιακή πύλη στεγαστικής πολιτικής (stegasi.gov.gr), ενώ τα 14 συνιστούν νέα προτεινόμενα μέτρα.

Με την έγκριση, πλέον, της εθνικής στρατηγικής για την προσιτή στέγη δρομολογούνται οι ακόλουθες δράσεις:

20.000 πολίτες ανακαινίζουν το σπίτι που κατοικούν ή κλειστό σπίτι με σκοπό τη διάθεση του στην αγορά,

2.350 κοινωνικές κατοικίες θα ανεγερθούν σε μεγάλα αδρανή ακίνητα του δημοσίου (ανενεργά στρατόπεδα και άλλοι χώροι),

400 κατοικίες θα γίνουν άμεσα διαθέσιμες με κοινωνική αντιπαροχή,

8.500 νέες θέσεις θα προστεθούν στις υπάρχουσες σε φοιτητικές εστίες,

2.000 κατοικίες κατασκευάζονται και παραδίδονται για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, με το οικιστικό πρόγραμμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Οι τρεις πυλώνες: Αύξηση προσφοράς κατοικιών, στήριξη, θεσμοί παρακολούθησης

Το σύνολο των μέτρων βασίζεται σε τρεις στρατηγικούς πυλώνες και ειδικότερα στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών (1ος πυλώνας), στη στήριξη νοικοκυριών και κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν στεγαστικές δυσκολίες (2ος πυλώνας) και στη δημιουργία μόνιμων θεσμών παρακολούθησης και άσκησης στεγαστικής πολιτικής (3ος πυλώνας).

Ως κεντρικοί φορείς στεγαστικής πολιτικής αναδεικνύονται το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αλλά και η Κυβερνητική Επιτροπή Στεγαστικής Πολιτικής, όπως αυτή συστάθηκε τον Ιούνιο 2025 με τη συμμετοχή δέκα (10) Υπουργών υπό την προεδρία του Υπουργού Επικρατείας, αρμόδιου για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου.

Μέσα σε ένα έτος από την έναρξη λειτουργίας της Κυβερνητικής Επιτροπής σχεδιάστηκαν ή/και υλοποιήθηκαν μέτρα, τα οποία εντάσσονται στο σύνολο των τριών πυλώνων της Εθνικής Στρατηγικής για τη Στεγαστική Πολιτική. Ενδεικτικά και ανά πυλώνα, αναφέρονται:

1ος πυλώνας: Αύξηση κατοικιών

Ειδικότερα, 24.000 πολίτες αγόρασαν πρώτη κατοικία με τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και 2, νομοθετήθηκε η δημιουργία κοινωνικών κατοικιών σε ανενεργά στρατόπεδα, η εκμετάλλευση αναξιοποίητης ακίνητης περιουσίας του δημοσίου μέσω του θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής, η υλοποίηση του νέου προγράμματος Ανακαίνισης κατοικίας, η συνέχιση προγραμμάτων όπως το Εξοικονομώ και η επέκταση εφαρμογής μέτρων όπως οι περιορισμοί σε βραχυχρόνιες μισθώσεις και τα φορολογικά κίνητρα για κατασκευή, για κοινωνικές κατοικίες και για μακροχρόνια μίσθωση, καθώς και η ανάπτυξη εκτεταμένου προγράμματος ανέγερσης και ανακαίνισης φοιτητικών εστιών

2ος πυλώνας: Στήριξη νοικοκυριών και κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν στεγαστικές δυσκολίες

Η επιστροφή ενοικίου και η επιστροφή δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.

3ος πυλώνας Μακροχρόνια βιωσιμότητα της Στρατηγικής, μέσω μόνιμων θεσμών παρακολούθησης και υλοποίησης

Η δημιουργία μόνιμων θεσμών σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης, όπως η σύσταση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, καθώς και της Κυβερνητικής Επιτροπής Στεγαστικής Πολιτικής, η λειτουργία Ψηφιακής πύλης στεγαστικής πολιτικής (stegasi.gov.gr) και ο σχεδιασμός Φορέα στεγαστικής πολιτικής.

Σημειώνεται ότι η Κυβερνητική Επιτροπή Στεγαστικής Πολιτικής συστάθηκε πριν από ένα χρόνο, τον Ιούνιο 2025, με σκοπό να συντονίσει όλα τα συναρμόδια Υπουργεία και τα διαφορετικά εργαλεία, προκειμένου να υπάρχει ενιαία κατεύθυνση στην κυβερνητική πολιτική για τη στέγαση.

«Έχουμε στα χέρια μας όλα τα εργαλεία για την επόμενη φάση»

Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος δήλωσε πως «η έγκριση της εθνικής στρατηγικής για την προσιτή στέγη έρχεται να απαντήσει σε ένα μείζον οικονομικό πρόβλημα που απασχολεί τουλάχιστον 1 στους 3 Έλληνες και αφορά στο ολοένα και αυξανόμενο κόστος της πρώτης κατοικίας. Μετά από ένα χρόνο εντατικής εργασίας και συνεργασίας με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία (Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Παιδείας, Περιβάλλοντος, Άμυνας, Εργασίας και Εσωτερικών) έχουμε πλέον στα χέρια μας όλα τα εργαλεία -νομοθετικά, οικονομικά και πολεοδομικά- για να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση δημιουργίας σχεδόν 20.000 κοινωνικών κατοικιών και 8.500 νέων φοιτητικών εστιών.

«Στόχος μας να αυξήσουμε την προσφορά ακινήτων με προσιτά ενοίκια και να προσφέρουμε ανακούφιση στα εισοδήματα ειδικά των πιο ευάλωτων αλλά και των νεότερων συμπολιτών μας» τόνισε.

«Ενώνουμε τις δυνάμεις μας»

Η υπουργός Κοινωνική Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου δήλωσε πως «ένας χρόνος διυπουργικής επιτροπής για τη στέγαση με απτά αποτελέσματα. Ένα τόσο μεγάλο ζήτημα δεν μπορεί να περιορίζεται και δεν περιορίζεται στις αρμοδιότητες ενός υπουργείου».

«Γι’ αυτό ενώνουμε τις δυνάμεις μας, συνδυάζοντας παρεμβάσεις που αυξάνουν την προσφορά κατοικιών με μέτρα που μειώνουν το βάρος του στεγαστικού κόστους για τους πολίτες. Με την Εθνική Στρατηγική αποκτούμε πλέον έναν ενιαίο σχεδιασμό, με ξεκάθαρους στόχους και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επόμενη δεκαετία. Στόχος μας είναι η προσιτή στέγη να γίνει πραγματική δυνατότητα για τους νέους, τις οικογένειες και τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας» ανέφερε.

Πηγή φωτογραφίας: unsplash.com

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