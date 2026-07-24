Τα ζώδια της Παρασκευής

Κριός



Σήμερα, Κριέ μου, έντονες συζητήσεις παίζουν μέσα στη μέρα και αυτά που θα ακούσεις θα σε κάνουν να αλλάξεις – ίσως και να αναθεωρήσεις – τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα. Είναι σημαντικό να είσαι πιο ευέλικτος και με πιο διευρυμένους ορίζοντες για να καταλάβεις καλύτερα τα όσα ακούς, αλλά και για να εκφράσεις δικά σου βαθύτερα πράγματα και συναισθήματα ίσως. Το κλίμα σήμερα είναι αρκετά καλό και θετικό. Είσαι πιο άμεσος στον τρόπο σου, χωρίς εντάσεις, διεκδικείς πιο στοχευμένα και οι φίλοι είναι σημαντικοί υποστηρικτές στο να εξελίξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι. Τα πράγματα στη δουλειά βελτιώνονται και οι ευκαιρίες έρχονται από δικά σου άτομα.

Ταύρος



Ταύρε μου, και σένα σε απασχολούν περισσότερο κάποια οικονομικά κομμάτια και ξαφνικές αλλαγές που προκύπτουν μέσα στη μέρα. Υπάρχει ένα άγχος και μια βιασύνη να βρεις την άκρη, που χρειάζεται να το κάνεις με ψυχραιμία. Είναι πολύ σημαντικό να εστιάσεις σε ουσιαστικά ζητήματα και να μην επικεντρωθείς μόνο στο οικονομικό. Η διάθεσή σου και η ψυχολογία σου είναι εξίσου σημαντικά κομμάτια και σήμερα σου είναι πιο εύκολο να κατανοήσεις, να διαχειριστείς, αλλά και να ακούσεις κάποιες απόψεις που θα σε βοηθήσουν και θα επηρεάσουν θετικά την οπτική σου. Υπάρχει κι ένα ωραίο φλερτ στην ατμόσφαιρα που σου φτιάχνει το κέφι.

Δίδυμοι



Δίδυμέ μου, παρά την εγρήγορση που βρίσκεσαι και θέλεις να δρομολογήσεις πιο κοντά στα δεδομένα σου αλλαγές που προκύπτουν, σήμερα εστιάζεις στις διαπροσωπικές σου σχέσεις και εκεί κάπως θέλει να είσαι λίγο πιο ευέλικτος. Αντί να πάρεις απότομα αποστάσεις, άκου τι έχουν να σου πουν και δες πώς μπορεί να βρεθεί μια κάποια λύση. Ναι, σε κάποιες φάσεις λειτουργείς αντιδραστικά, όμως αντιλαμβάνεσαι τι παίζει σε μεγαλύτερο βάθος και μπορείς να ακούσεις το νόημα μέσα από αυτά που ακούς. Είσαι ανοιχτός και μέσα από επαφές που θα παίξουν δημιουργούνται ευκαιρίες, αλλά και σχέσεις που θα σε στηρίξουν παρακάτω.

Καρκίνος



Σήμερα, Καρκίνε μου, είναι σημαντικό να είσαι λίγο υπομονετικός στο κομμάτι της δουλειάς. Από το πρωί, η κούραση και οι αλλαγές δημιουργούν ευκολία στο να εκνευριστείς. Υπάρχουν όμως και διάφορα που θα μάθεις και θα σε σοκάρουν. Το καλό είναι πως δεν μπαίνεις στη διαδικασία να ασχοληθείς με αχρείαστα. Το προσπαθείς, η αλήθεια είναι. Είναι σημαντικό να αξιοποιήσεις τη βοήθεια που δέχεσαι και να επεξεργαστείς καλύτερα τα ουσιαστικά που τρέχουν αυτές τις μέρες. Δόμησε ένα πιο ασφαλές κλίμα και ξεκαθάρισε τη θέση σου μέσα από συζητήσεις. Επίσης, αξιοποίησε συναντήσεις που αφορούν δουλειές και συμφωνίες.

Λέων



Λέοντά μου, με αρκετά δημιουργικό και χαρούμενο μουντ ξεκινάς τη μέρα σου. Μπορεί κάποια πλάνα σου να μην λειτουργούν όπως περίμενες και οι αναπροσαρμογές που θα χρειαστεί να κάνεις να σε εκνευρίσουν, όμως αν το δεις χαλαρά θα το απολαύσεις και θα μπεις σε θέση να εξετάσεις επιπλέον εναλλακτικές. Δεν χαλιέσαι ιδιαίτερα. Αντιθέτως, σήμερα είσαι ανοιχτός να επενδύσεις σε σχέσεις και απόψεις που θα ακούσεις, αλλά και να πάρεις έμπνευση. Να εκφραστείς καλύτερα και πιο άμεσα. Κάποιες παρασκηνιακές επαφές δημιουργούν ευκαιρίες στο οικονομικό, αλλά και στον καλύτερο προγραμματισμό.

Παρθένος



Παρθένε μου, με ένα πιο αισιόδοξο τρόπο σκέψης ξεκινάς τη μέρα σου και ίσως να εστιάσεις περισσότερο στο να κάνεις πράγματα που θα σε χαροποιήσουν και που θα σε βοηθήσουν να χαλαρώσεις, αλλά και να ξεφύγεις από αυτή τη ρουτίνα που κάπως σε έχει κουράσει καλοκαιριάτικο. Είναι πιο εύκολο να ξεκουραστείς και να οργανώσεις τις επόμενες κινήσεις σου, αν και τα ξαφνικά που θα σε τσιτώσουν δε θα λείψουν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το καλό είναι πως έχεις αρκετά ξεκάθαρο πλάνο και η σιγουριά σου για το αποτέλεσμα είναι βασικό κίνητρο για να λειτουργήσεις συγκεντρωμένα. Μέσα από φίλους θα παίξουν γνωριμίες, αλλά και επαγγελματικές ευκαιρίες.

Ζυγός



Σήμερα, Ζυγέ μου, θέλεις να χαλαρώσεις, να ηρεμήσεις, να κάνεις ωραίες συζητήσεις και η μόνη αντιπαράθεση να υπάρξει μέσα από ανταλλαγή απόψεων, που στο τέλος θα σου αφήσει κάτι νέο, κάτι διαφορετικό. Αρκεί να μην το τραβήξεις στα άκρα και γυρίσει μπούμερανγκ. Τα πράγματα είναι πιο χαλαρά σήμερα και κάποια νέα κομμάτια, πχ σχετικά με κάποιο σεμινάριο, σου φαίνονται πιο ενδιαφέροντα. Είναι σημαντικό να αξιοποιήσεις την εκφραστικότητα που έχεις και δώσεις λίγο παραπάνω χώρο στους άλλους να σε πλησιάσουν ουσιαστικά. Στη δουλειά αναπτύσσονται ευκαιρίες που καλό είναι να τις επεξεργαστείς μόνος και να δεις πώς μπορείς να τις αξιοποιήσεις.

Σκορπιός



Σκορπιέ μου, οικονομικά αυτά που σε απασχολούν και με τα οποία ασχολείσαι σήμερα. Κάποια ξαφνικά έξοδα ίσως αλλάξουν τον προγραμματισμό και σου δημιουργήσουν ένα επιπλέον άγχος. Μπορεί όμως να υπάρξουν και ξαφνικές αλλαγές που θα ενισχύσουν το εισόδημά σου από εκεί που δεν το περιμένεις, μιας και έχεις ευκαιρίες να λειτουργήσεις πιο στοχευμένα και να αποδείξεις πως μπορείς να κάνεις περισσότερα αυτά που δείχνεις στους άλλους. Η διάθεσή σου βελτιώνεται σημαντικά και το πείσμα γίνεται κίνητρο αντί για εμπόδιο. Διευρύνεις τον τρόπο σκέψης σου και αυτό σου δίνει εναλλακτικές που θα σε βοηθήσουν να πας ένα επίπεδο παραπέρα.

Τοξότης



Τοξότη μου, πιο αισιόδοξο μουντ έχεις σήμερα και αυτό φαίνεται από το πρωί. Οι αλλαγές και τα ξαφνικά με τους απέναντι δεν είναι κάτι το διαφορετικό μεν, όμως εσύ από την πλευρά σου εστιάζεις περισσότερο σε αυτά που θέλεις να κάνεις, με τον τρόπο που θέλεις να τα κάνεις. Συναντήσεις, συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων φαίνεται να ολοκληρώνουν τα πλάνα που έχεις κατά νου, ενώ με δημιουργικές πινελιές και κινήσεις νιώθεις πιο σίγουρος για όσα θέλεις να κάνεις. Φρόντισε να αξιοποιήσεις σωστά τις ευκαιρίες στη δουλειά που θα παρουσιαστούν μέσα στη μέρα.

Αιγόκερως



Σήμερα, Αιγόκερέ μου, παίζουν αποκαλύψεις και κάποιες παραδοχές που θα σοκάρουν. Στη δουλειά, οι αλλαγές δε σε αφήνουν να χαλαρώσεις και θα χρειαστεί να λειτουργήσεις με ευελιξία. Ωστόσο, εστιάζεις από την πλευρά σου σε όσα προχωράνε από ικανοποιητικά έως τέρμα θετικά και επενδύεις περισσότερο σε αυτά. Αντιλαμβάνεσαι ευκαιρίες και τις αξιοποιείς εύκολα και σωστά. Συζητήσεις για τα οικονομικά παίζουν πολύ, συμφωνίες προχωρούν και αυτό ενισχύει την ψυχολογία σου σημαντικά. Συνεργασίες φέρνουν ευκαιρίες, αλλά και ένα ταξιδάκι με το αμόρε είναι μέσα στα πλάνα.

Υδροχόος



Υδροχόε μου, σήμερα είναι πιο σημαντικό για σένα να δεις τα πράγματα όπως ακριβώς έχουν. Η ανατροφοδότηση που παίρνεις όμως είναι κάπως σοκαριστική για τα δεδομένα σου και ο τρόπος που σου παρουσιάζονται κάποια σημεία είναι λίγο ωμός. Η βοήθεια που παίρνεις όμως από φίλους και συνεργάτες είναι πολύ σημαντική και ενθαρρυντική να δεις τα πράγματα διαφορετικά και να δώσεις ίσως ευκαιρία σε εναλλακτικές λύσεις. Να τις δοκιμάσεις. Στη δουλειά υπάρχουν ευκαιρίες που θα φέρουν το κάτι παραπάνω στο οικονομικό.

Ιχθύς



Ιχθύ μου, σήμερα ασχολείσαι περισσότερο με κάποια κομμάτια δουλειάς και σημαντικές υποθέσεις που τρέχουν. Η σιγουριά που έχεις φαίνεται, καλό όμως είναι να μην το αφήσεις να σε κυριεύσει και χαλαρώσεις. Εστίασε σε σημεία που μπορείς να βελτιώσεις, μιας και γίνεσαι πιο παρατηρητικός, αλλά και ευέλικτος – εκεί που θέλεις. Το πρόγραμμα και η δουλειά μπαίνουν εύκολα σε ρέγουλα και αυτό σου γλιτώνει χρόνο, ενώ θα δεις πως ευκολίες που προκύπτουν σε βοηθούν να ενισχύσεις την εικόνα σου και να κινηθείς πιο πρακτικά. Το φλερτ και η ήπια διάθεση βοηθούν σημαντικά τη συναισθηματική έκφραση προς τους άλλους.