Έξι συνήθειες που σε κάνουν να δείχνεις νεότερος

Η εσωτερική ηρεμία, η γαλήνη και η σχέση που έχεις με τον ίδιο τον εαυτό σου, αλλά και τους γύρω σου, επιδρούν στην εξωτερική εικόνα σου, σύμφωνα με την ψυχολογία.







Δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που δείχνουν πραγματικά νεότεροι από τη βιολογική ηλικία τους. Αν και η κληρονομικότητα ή ο τρόπος ζωής παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξωτερική εμφάνιση, η ψυχολογία υποστηρίζει - μετά από έρευνες και μελέτες - ότι η εικόνα που εκπέμπουμε επηρεάζεται και από τις καθημερινές μας συνήθειες.

Ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε το άγχος, καλλιεργούμε τις διαπροσωπικές σχέσεις μας και αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητα μπορεί να συμβάλει όχι μόνο στην ψυχική ευεξία, αλλά και σε μια πιο ξεκούραστη, νεανική όψη. Σύμφωνα με ειδικούς, οι άνθρωποι που φαίνονται νεότεροι μοιράζονται συχνά ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά και συμπεριφορές, τα οποία ενισχύουν τη συνολική ποιότητα ζωής τους.







#1 Μαθαίνουν πάντα κάτι καινούργιο



Οι άνθρωποι που παραμένουν περίεργοι και ανοιχτοί στη γνώση διατηρούν τον εγκέφαλό τους σε εγρήγορση. Είτε πρόκειται για μια ξένη γλώσσα, ένα μουσικό όργανο ή μια νέα δεξιότητα, η διαρκής μάθηση συμβάλλει στη γνωστική ευελιξία και ενισχύει την αυτοπεποίθηση. Παράλληλα, η αίσθηση της εξέλιξης δημιουργεί ενθουσιασμό και αισιοδοξία, στοιχεία που αντανακλώνται και στην εικόνα ενός ανθρώπου.

#2 Δεν κρύβουν ποτέ πώς αισθάνονται



Η καταπίεση των συναισθημάτων μπορεί να αυξήσει το άγχος και να επιβαρύνει την ψυχική υγεία. Αντίθετα, όσοι εκφράζουν με υγιή τρόπο τη χαρά, τη λύπη ή τον θυμό τους έχουν καλύτερη συναισθηματική ισορροπία και χτίζουν πιο ουσιαστικές σχέσεις. Η αυθεντικότητα μειώνει το χρόνιο στρες, το οποίο έχει συνδεθεί με την πρόωρη γήρανση.







#3 Δεν σταματούν τα χόμπι τους - όποια κι αν είναι η ηλικία τους



Η ενασχόληση με δραστηριότητες που προσφέρουν χαρά δεν είναι πολυτέλεια, αλλά επένδυση στην ευεξία. Η ζωγραφική, ο χορός, η κηπουρική, η μουσική ή οποιοδήποτε άλλο χόμπι λειτουργεί ως δημιουργική διέξοδος, μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης και βοηθά τον άνθρωπο να διατηρεί την αίσθηση του παιχνιδιού και της δημιουργικότητας.

#4 Περνούν χρόνο με ανθρώπους που είναι νεότεροι από αυτούς



Οι διαγενεακές σχέσεις προσφέρουν νέες ιδέες, διαφορετικές οπτικές και περισσότερη ζωντάνια στην καθημερινότητα. Η επαφή με νεότερους ανθρώπους βοηθά κάποιον να παραμένει ανοιχτός στις αλλαγές, στην τεχνολογία και στις νέες εμπειρίες. Ταυτόχρονα, η κοινωνική σύνδεση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για καλή ψυχική και σωματική υγεία.







#5 Δεν χάνουν τον αυθορμητισμό τους



Το να μπορείς ακόμη να γελάς δυνατά, να δοκιμάζεις κάτι καινούργιο ή να λες «ναι» σε μια απρόσμενη εμπειρία κρατά το μυαλό ευέλικτο και την καθημερινότητα πιο ευχάριστη. Ο αυθορμητισμός συνδέεται με θετικά συναισθήματα, μειωμένο στρες και μεγαλύτερη ψυχική ανθεκτικότητα, χαρακτηριστικά που συχνά κάνουν έναν άνθρωπο να δείχνει πιο νέος.

#6 Υπενθυμίζουν καθημερινά στον εαυτό τους τι έχει πραγματικά σημασία



Οι άνθρωποι που εστιάζουν στην ευγνωμοσύνη, στις ουσιαστικές σχέσεις και στις προσωπικές τους αξίες τείνουν να βιώνουν λιγότερο άγχος και μεγαλύτερη ψυχική ισορροπία. Αντί να εξαντλούνται κυνηγώντας συνεχώς περισσότερα, αφιερώνουν χρόνο σε όσα τους γεμίζουν πραγματικά. Αυτή η εσωτερική ηρεμία αποτυπώνεται συχνά και στην έκφραση του προσώπου τους, χαρίζοντάς τους μια πιο ξεκούραστη και φωτεινή εικόνα.







Πηγή: jenny.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Παπαθωμά: Αδιανόητο σχόλιο μετά τον θάνατο του Λορέντζο Καριέρε



