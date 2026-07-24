Παλιό, κλασικό Sex on the beach!

Το σεξ στην παραλία είναι λίγο πολύ σαν το παγωτό. Τρελαίνεσαι στην ιδέα, το ζητάς συνέχεια το καλοκαιράκι, αλλά στην πράξη… γίνεσαι χάλια και κολλάς παντού.

Όταν ακούμε sex on the beach, μετά από ένα δροσερό cocktail με το date μας, το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε είναι μια πολύ αισθησιακή φάση κάτω από το φως του φεγγαριού, όπου τα κορμιά γίνονται ένα ενώ από κάπου ακούγεται το ‘I See Red‘. Επίτρεψέ μου να στο χαλάσω κάπου εδώ το όνειρο και να σου υπενθυμίσω ότι δεν πρωταγωνιστείς στο ‘365 Days’.

Στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλές παραλίες και σίγουρα αν δεν έχεις δοκιμάσει να κάνεις σεξ σε μία από αυτές, έχεις μπει αρκετές φορές στον πειρασμό. Λίγο η ζέστη, λίγο η ερωτική διάθεση του καλοκαιριού, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το αγόρι/κορίτσι σου, δε θέλει και πολύ να καταλήξετε να βγάζετε τα μάτια σας σε κάποια αμμουδιά. Ωστόσο, η πραγματικότητα απέχει από αυτό που φαντάζεσαι. Τι θέλω να πω; Διάβασε παρακάτω και θα καταλάβεις:

1Θα είστε μόνο εσύ, το ταίρι σου και τα αστέρια… μπορεί και όχι

Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για μία πολύ ρομαντική συνεύρεση με το ταίρι σου και θα γούσταρες να το ζήσετε στο φουλ σαν πρωταγωνιστές ταινίας. Μην ξεχνάς όμως ότι σε όλες τις ταινίες, υπάρχουν και θεατές. Πιθανότατα στη δική σας περίπτωση, να είναι μία παρέα από σπαστικά 15χρονα που τους ήρθε να πάνε για μπάνιο στις 2 τη νύχτα, ΑΚΡΙΒΩΣ δίπλα σας. Ή στην καλύτερη, κάποιος άμοιρος περαστικός που πετάχτηκε για τσιγάρα και θα κάνει γρήγορα στροφή να φύγει.

2Τελικά, έχει σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές

Λυπάμαι που θα στο πω, αλλά καμία παραλία δεν είναι καθαρή για να κάνει κανείς σεξ. Το πιο πιθανό είναι να τρίβεστε πάνω σε αποτσίγαρα, καλαμάκια, κάτουρα και ποιος ξέρει τι άλλο (yikes!)… Οπότε, μήπως να το ξανασκεφτείς και να οργανωθείς καλύτερα την επόμενη φορά; Μη φύγεις από την παραλία με έξι δάχτυλα και τρία χέρια. Όπως και να ‘χει, μην ξεχάσετε να μαζέψετε και τα δικά σας σκουπίδια μετά! Ξέρετε, αυτά για τα οποία είχαν μιλήσει και τα Ημίζ.

3Απολαμβάνετε το πιο φυσικό «ντουζ»

Μετά την όλη πράξη θες να βγάλεις από πάνω σου τον ιδρώτα, την άμμο κλπ. Και τι πιο φυσικό από μία αναζωογονητική βουτιά στη θάλασσα πριν το κανονικό σου ντουζάκι στο σπίτι; Μαζί με το ταίρι σου μπαίνεις στα δροσερά νερά και ποιος ξέρει; Ίσως ο δεύτερος γύρος να είναι πολύ κοντά! Ωστόσο, είναι φυσικά η πιο βρώμικη επιλογή και πρέπει να προετοιμαστείς στο σπίτι για καλό… καθάρισμα!

4Θα ανακαλύψεις σημεία του σώματός σου!

Όχι, όχι μη χαίρεσαι. Το σεξ μπορεί όντως να είναι παθιασμένο και τρομερό, αλλά δε θα είναι αυτό που θα σε κάνει να ανακαλύψεις τα νέα σου σημεία. Αν κάνεις παραλιακό, πιθανότατα να έχει μπει η άμμος μέχρι και στο δεξί σου πνευμόνι. Καταλήγεις λοιπόν μετά την εξωτική αυτή περιπέτεια, να πλένεις μέχρι και την τελευταία σπιθαμή του σώματός σου που έχει επάνω όλο το Αιγαίο και το Ιόνιο μαζί.

5Πιθανότατα να είναι παράνομο!

Τα πιο ωραία πράγματα στη ζωή είναι παράνομα. Θα μπορούσε να είναι quote και του Δεγαμινιώτη, αλλά τώρα είναι η σκληρή αλήθεια. Αν δηλαδή τύχει να σας «τσακώσουν», μάλλον θα φάτε καλή επίπληξη στην καλύτερη των περιπτώσεων. Ωστόσο, αν γουστάρεις τα παράνομα και σε εξιτάρει το γεγονός ότι μπορεί κάποιος ανά πάσα ώρα και στιγμή να σας πιάσει, τότε είναι το σεξ που αναζητάς.

6Το σεξ στο νερό είναι απολαυστικό και άκρως επικίνδυνο

Καταλαβαίνω ότι η ιδέα τού να κάνετε σεξ στο νερό σε εξιτάρει και όντως η αίσθηση είναι μοναδική. Αλλά οι κίνδυνοι που κρύβονται από πίσω είναι πολύ περισσότεροι και ίσως σου αλλάξουν τη γνώμη. Ποιος σου είπε ότι μέσα στο νερό μπορείς να πάρεις προφυλάξεις; Φυσικά και δεν μπορείς. Επομένως, εκτός από τους χιλιάδες κινδύνους που κρύβονται πίσω από το ελεύθερο σεξ, κινδυνεύετε να κολλήσετε από μύκητες, μικρόβια, αρρώστιες της βρώμικης θάλασσας, αλλά και μεταξύ σας. Σπάνιο, αλλά you never know.

Διαβαστε επίσης

Κι όμως, πληγώνεις τους άλλους χωρίς να το καταλαβαίνεις