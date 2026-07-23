Ανοικτές Αυλές: Ο Αλέξης Καλοκαιρινός στο «Σχολείο της Μελίνας»

Το 36ο Δημοτικό Σχολείο, «Το Σχολείο της Μελίνας» που συμμετέχει στο καινοτόμο πρόγραμμα του Δήμου Ηρακλείου «Ανοικτές Αυλές», επισκέφτηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Αντώνη Περισυνάκη, το απόγευμα της Τετάρτης 22/7.



Ο Αλέξης Καλοκαιρινός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Διευθυντή του σχολείου Γιώργο Τερζάκη, εκπαιδευτικούς, παιδιά και εκπροσώπους του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων, ακούγοντας τις εντυπώσεις αλλά και τις προτάσεις τους για την περαιτέρω βελτίωση του προγράμματος και να διαπιστώσει για μια ακόμη φορά τη θετική ανταπόκριση στη δράση.



Παιδιά και γονείς εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για τις δραστηριότητες, με τον Δήμαρχο Ηρακλείου να επισημαίνει: «Το πρόγραμμα "Ανοιχτές Αυλές" αγκαλιάζεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με θέρμη από τους ανθρώπους του Ηρακλείου. Στόχος μας είναι κανένα παιδί στο Ηράκλειο να μην στερείται το δικαίωμα στο ασφαλές παιχνίδι στη γειτονιά του. Μετατρέπουμε τα σχολεία μας σε ζωντανά κύτταρα συνάντησης και άθλησης για την κοινότητα. Η επίσκεψή μας εδώ στο 36ο Δημοτικό Σχολείο επιβεβαιώνει ότι οι υποδομές της πόλης μπορούν και πρέπει να επιστρέφουν στους ίδιους τους πολίτες, προσφέροντας ασφάλεια και χαμόγελα στα παιδιά μας».

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Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αντώνης Περισυνάκης, επεσήμανε τη σημασία της σωστής οργάνωσης και φύλαξης των σχολικών συγκροτημάτων καθ' όλη τη διάρκεια της δράσης (από 15 Ιουλίου έως 14 Αυγούστου), γεγονός που εγγυάται την απόλυτη ασφάλεια των παιδιών.



Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα «Ανοιχτές Αυλές» του Δήμου Ηρακλείου προσφέρει μια ποιοτική διέξοδο ασφαλούς άθλησης και ψυχαγωγίας για τα μικρά και μεγάλα παιδιά της πόλης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ξεκίνησε ως μια πρωτοβουλία του Δήμου Ηρακλείου και πλέον αποτελεί πρότυπο και για άλλους Δήμους της χώρας, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και την ποιότητα ζωής στις γειτονιές της πόλης.



Τα σχολεία που συμμετέχουν φέτος στο πρόγραμμα, είναι τα εξής:



• 36ο Δημοτικό Σχολείο (Ταγματάρχου Γιαμαλάκη 41, Μασταμπάς)



• 6ο ΕΠΑΛ (Πιτσουλάκη 24 Κηπούπολη)



• 1ο Ε.Κ. (Ιτάνου 40, Κηπούπολη)



• Γενικό Λύκειο Ν. Αλικαρνασσού (Βαρδαξή Αποστόλου 1 Ν. Αλικαρνασσός)



• 5ο Γυμνάσιο – 11ο Γενικό Λύκειο (Παπαπέτρου Γαβαλά 64 Μεσαμπελιές)



• 8ο Γενικό Λύκειο (Γ. Ξηρουδάκη 17 Αγ. Ιωάννης)



• 28ο Δημοτικό Σχολείο (Παπαγιάννη Σκουλά 10, Θέρισσος)



• 12ο Γυμνάσιο – 6ο Γενικό Λύκειο (Εμμ. Ξάνθου 29 Κατσαμπάς)



• 11ο Γυμνάσιο – 13ο Γενικό Λύκειο (Μ. Κρήτης 52 Τάλως)



• 26ο Δημοτικό Σχολείο (Γεωργίου Μαράντη 3 Καμίνια)



• 1ο Γυμνάσιο – 1ο Γενικό Λύκειο (Καπετανάκειο)



• 8ο Γυμνάσιο – 7ο Γενικό Λύκειο (Γιόφυρο)



Η δράση ολοκληρώνεται στις 14 Αυγούστου. Οι σχολικές αυλές είναι ανοιχτές καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις ώρες 17:00 – 21:00.

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