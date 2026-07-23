Τραγωδία στο Ηράκλειο: 61χρονη εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της

Νέο δυσάρεστο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο Ηράκλειο, όπου μία 61χρονη γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα σε σταθμευμένο Ι.Χ. αυτοκίνητο στην περιοχή του Εσταυρωμένου.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες που την εξέτασαν διαπίστωσαν ότι η γυναίκα είχε ήδη καταλήξει, χωρίς να είναι δυνατό να της προσφερθεί βοήθεια.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία, η οποία απέκλεισε τον χώρο και ξεκίνησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες διερεύνησης των συνθηκών του θανάτου. Παράλληλα, στο σημείο αναμένεται να μεταβεί ιατροδικαστής, προκειμένου να πραγματοποιήσει την απαραίτητη αυτοψία και να συμβάλει στη διακρίβωση των αιτίων του θανάτου.

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