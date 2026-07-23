Ναόμι Γουότς: «Μου είχαν πει ότι όλα τελειώνουν στα 40. Ένιωθα ντροπή και πανικό»

Η Ναόμι Γουότς σε συνέντευξη Wall Street Week αναφέρθηκε στη δική της εμπειρία, εστιάζοντας στη συναισθηματική πίεση που βίωσε, τις αντιδράσεις του περιβάλλοντός της, αλλά και τη σκληρότητα της βιομηχανίας του θεάματος.

«Αυτό ακριβώς και έκανα και μετά ο γυναικολόγος μού είπε ότι είμαι κοντά στην εμμηνόπαυση. Τότε, άκουσα να μου λένε ότι δεν είμαι πλέον σέξι. Άρχισα αργά την καριέρα μου και άκουσα να μου λένε, πρέπει να βιαστείς, γιατί δεν σου απομένουν πολλά χρόνια. Απάντησα, τι εννοείς; Και λένε, ξέρεις, όλα τελειώνουν στα 40. Γιατί; επειδή μετά δεν είσαι πλέον σέξι. Αμέσως άρχισα να νευριάζω όλο και περισσότερο», δήλωσε η Ναόμι Γουότς.

«Για πολύ καιρό ένιωθα φόβο και ντροπή και πανικό και μοναξιά. Προσπάθησα να έρθω σε επαφή με άλλες γυναίκες αλλά γελούσαν, έλεγαν, μην είσαι ανόητη, δεν είσαι σε εμμηνόπαυση, είσαι υπερβολικά νέα. Όσο περισσότερο λοιπόν προσπαθούσα να έρθω σε επαφή με άλλους και δεν είχα την ανταπόκριση που ήθελα, δηλαδή συμπόνοια και παρηγοριά, αυτό με έκανε να απομονώνομαι ακόμα περισσότερο. Τελικά μού πήρε δέκα χρόνια, ίσως και αφού πέρασα τα 50, μέχρι να το πάρω απόφαση ότι ήμουν στην εμμηνόπαυση και χρειαζόμουν βοήθεια».

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