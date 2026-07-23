Προσοχή στους δρόμους: Το νέο - ύπουλο κόλπο με τα πορτοκάλια που παγιδεύει οδηγούς!

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Μια νέα και ιδιαίτερα επικίνδυνη μέθοδος δράσης εγκληματικών οργανώσεων κάνει την εμφάνισή της στους δρόμους, προκαλώντας την έντονη ανησυχία των αρχών και των οδηγών διεθνώς.

Πρόκειται για το λεγόμενο «κόλπο με τα πορτοκάλια», μια τακτική που ξεκίνησε από χώρες της Νότιας Αμερικής και στοχεύει στην ακινητοποίηση οχημάτων με σκοπό τη ληστεία.

Η ανατομία της απάτης - Πώς στήνεται η παγίδα

Η μέθοδος βασίζεται στο στοιχείο του αιφνιδιασμού και στην ψυχολογία του οδηγού. Οι δράστες λειτουργούν με βάση ένα καλά μελετημένο σχέδιο.

Οι συμμορίες παίρνουν κοινά πορτοκάλια και τοποθετούν στο εσωτερικό τους μεγάλα μεταλλικά καρφιά ή αιχμηρά αντικείμενα σε σχήμα σταυρού. Σκορπίζουν τα φρούτα στο οδόστρωμα, συνήθως σε στενά περάσματα, στροφές ή σημεία όπου ο οδηγός δεν έχει περιθώριο ελιγμού.

Βλέποντας ένα φρούτο στον δρόμο, η αυθόρμητη αντίδραση των περισσότερων οδηγών είναι να περάσουν από πάνω του, θεωρώντας ότι απλώς θα λιώσει και ότι ένα φρενάρισμα θα ήταν πιο επικίνδυνο.

Όμως το βάρος του αυτοκινήτου πιέζει το φρούτο, το καρφί απελευθερώνεται και τρυπάει το ελαστικό, προκαλώντας σταδιακή και ελεγχόμενη απώλεια αέρα.

Ο αντικειμενικός σκοπός των δραστών

Οι εγκληματίες δεν επιδιώκουν την ακαριαία έκρηξη του ελαστικού, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τροχαίο ατύχημα και να καταστρέψει το αυτοκίνητο που θέλουν να κλέψουν. Αντίθετα, ποντάρουν στην αργή απώλεια πίεσης.

Ο οδηγός συνεχίζει την πορεία του για μερικά χιλιόμετρα χωρίς να καταλάβει τίποτα αμέσως.Μόλις ανάψει η προειδοποιητική λυχνία ή το όχημα αρχίσει να τρέμει, ο οδηγός αναγκάζεται να σταματήσει στην άκρη του δρόμου.

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Οι δράστες, οι οποίοι ακολουθούν διακριτικά το όχημα-στόχο, εμφανίζονται αμέσως μόλις το θύμα κατεβεί για να ελέγξει τη ζημιά.Εκμεταλλευόμενοι την αναστάτωση και το γεγονός ότι ο οδηγός έχει αφήσει το αυτοκίνητο ανοιχτό (συχνά με τα κλειδιά στη μίζα), προχωρούν σε ένοπλη ληστεία, κλοπή προσωπικών αντικειμένων ή ακόμα και στην αρπαγή του ίδιου του οχήματος.

Οδηγός επιβίωσης - Πώς να προστατευτείτε

Η πρόληψη και η ψυχραιμία είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι κάθε οδηγού απέναντι σε τέτοιες απειλές. Οι ειδικοί ασφαλείας συνιστούν:

Αποφεύγετε κάθε αντικείμενο: Μην πατάτε ποτέ φρούτα, κουτιά, σακούλες ή χαρτόνια που βρίσκονται στο οδόστρωμα. Αν είναι ασφαλές, κάντε ελιγμό για να τα αποφύγετε.

Μην σταματάτε αμέσως: Αν νιώσετε ότι το λάστιχό σας κλάρωσε σε ερημικό ή σκοτεινό σημείο, μην κατεβείτε από το αυτοκίνητο. Συνεχίστε να οδηγείτε με χαμηλή ταχύτητα μέχρι να φτάσετε σε ένα καλά φωτισμένο μέρος, όπως ένα βενζινάδικο ήέναν πολυσύχναστο σταθμό εξυπηρέτησης.

Κλειδώστε τις πόρτες: Σε περίπτωση ανάγκης, σταματήστε, κλειδώστε αμέσως τις πόρτες του οχήματος, μείνετε μέσα και καλέστε την αστυνομία (100) ή την οδική σας βοήθεια, αναφέροντας την ακριβή τοποθεσία σας.

Η ενημέρωση και η εγρήγορση πίσω από το τιμόνι μπορούν να μετατρέψουν μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση σε ένα απλό, διαχειρίσιμο περιστατικό.

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