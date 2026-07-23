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Έκρηξη στα Λιβάδια Χανίων: Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ ο 70χρονος - Φέρει βαριά εγκαύματα

Νοσοκομείο - ορός -ΜΕΘ
clock 20:24 | 23/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Χανίων ο 70χρονος άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά από έκρηξη που σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης (23.07) σε συνεργείο επισκευής σκαφών, στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου, στην περιοχή των Λιβαδιών, κοντά στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ).

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση. Στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα με δέκα πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την ασφάλιση του χώρου και τον έλεγχο της κατάστασης.

Ο 70χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου, λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων που υπέστη, διασωληνώθηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Τα ακριβή αίτια της έκρηξης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό έχει αναλάβει το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

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