Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίου Νικολάου: Έναρξη του προγράμματος ΕΣΠΑ για τη σχολική περίοδο 2026-2027

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Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την ένταξή του στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και την έναρξη της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης περιόδου 2026-2027».

Η υποβολή των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, από 18 Ιουλίου 2026 έως και 5 Αυγούστου 2026, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISNET, μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr).

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων διαμορφώνεται ως εξής:

- ΑΦΜ που λήγουν σε 0, 1, 2: από 18/07 έως 19/07/2026

- ΑΦΜ που λήγουν σε 3, 4, 5: από 20/07 έως 21/07/2026

- ΑΦΜ που λήγουν σε 6, 7, 8, 9: από 22/07 έως 23/07/2026

- Όλοι οι ΑΦΜ: από 24/07 έως 05/08/2026

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α..

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αυτόματη άντληση των στοιχείων μέσω των προβλεπόμενων διασυνδέσεων (π.χ. λόγω μη ταυτοποίησης), ο/η αιτών/αιτούσα οφείλει να επισυνάψει ηλεκτρονικά τα αντίστοιχα δικαιολογητικά σε μορφή PDF.

Χρονοδιάγραμμα αποτελεσμάτων

- Προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων: 10/08/2026

- Υποβολή ενστάσεων: 11/08 έως 13/08/2026

- Οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων: 17/08/2026

Διαδικασία μετά τη χορήγηση voucher

Οι ωφελούμενοι που θα λάβουν voucher θα πρέπει να επισκεφθούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα aitisi.okydan.gr και να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής, επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Τα μόρια που συγκέντρωσαν από το voucher (όπως εμφανίζονται στους προσωρινούς πίνακες αποτελεσμάτων της Ε.Ε.Τ.Α.Α.).



Το voucher (όπως εμφανίζεται στους οριστικούς πίνακες αποτελεσμάτων της Ε.Ε.Τ.Α.Α.).



Την ταυτότητα του ωφελούμενου που αναγράφεται στο voucher.



Την ιατρική γνωμάτευση (διαθέσιμη μέσω του συνδέσμου aitisi.okydan.gr).



Φωτοτυπία του βιβλιαρίου εμβολίων του παιδιού (πρώτη σελίδα με τα στοιχεία και τις σελίδες των εμβολίων).



Την υπεύθυνη δήλωση παραλαβής παιδιού (διαθέσιμη επίσης μέσω του aitisi.okydan.gr).



Όσοι είχαν ήδη υποβάλει τον Μάιο του 2026 αίτηση εγγραφής ή επανεγγραφής με οικονομική εισφορά (τροφεία) του Δήμου και είχαν καταθέσει ιατρική γνωμάτευση και υπεύθυνη δήλωση, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ίδια έγγραφα. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η εκ νέου έκδοσή τους.

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά σε μορφή PDF και όχι ως φωτογραφίες. Αιτήσεις ασαφείς ή ελλιπείς θα απορρίπτονται.

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης προς τον Δήμο Αγίου Νικολάου για την καταγραφή των μορίων θα διαρκέσει τρεις (3) ημέρες, αρχής γενομένης από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των οριστικών αποτελεσμάτων της Ε.Ε.Τ.Α.Α..

Κατηγορίες voucher και διαδικασία επιλογής

Λόγω της κατηγοριοποίησης των voucher, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν με ιδιαίτερη προσοχή voucher που ανήκουν στην Κατηγορία Α (πλήρους αξίας), ύψους 3.239 ευρώ για τα βρέφη και 2.612 ευρώ για τα νήπια, καθώς και voucher που ανήκουν στην Κατηγορία Ε (μειωμένης αξίας), ύψους 2.178 ευρώ για βρέφη και νήπια.

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