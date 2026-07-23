Σε «Red Code» 11 περιοχές της χώρας για την επερχόμενη κακοκαιρία

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου να συνεδριάζει σήμερα υπό τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου.

Σύμφωνα με το δελτίο, από αύριο Παρασκευή 24 Ιουλίου έως και το Σάββατο 25 Ιουλίου 2026, προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, συνοδευόμενες κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Οι επιστήμονες της Επιτροπής εκτιμούν, ότι τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα αύριο στις Σποράδες, την Κεντρική και τη Βόρεια Εύβοια, καθώς και στα παράλια των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας και Μαγνησίας. Επίσης, ισχυρές καταιγίδες αναμένονται σε Ημαθία, Πιερία, Αττική, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Φθιώτιδα και Νότια Εύβοια.

Στην Αττική, σύμφωνα με τις προβλέψεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα και το βράδυ της Παρασκευής. Το Σάββατο, τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο Αιγαίο, με τοπικά ισχυρές καταιγίδες στις Σποράδες, τη Θάσο, τη Λήμνο και τη Σαμοθράκη.

Μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής και το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) έντεκα περιοχές της χώρας. Πρόκειται για την Περιφέρεια Αττικής, τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής, τις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας και Μαγνησίας (μαζί με τις Σποράδες), την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Θάσου, Έβρου (Νήσος Σαμοθράκη) και Λήμνου.

Όπως τονίζει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο εθνικός μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση με ανάπτυξη του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν πιθανές έκτακτες ανάγκες και να περιοριστούν οι επιπτώσεις των φαινομένων.

Οι δήμοι και οι περιφέρειες των περιοχών που βρίσκονται σε συναγερμό καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας, για την προετοιμασία και την οργάνωση δράσεων αντιμετώπισης πλημμυρικών κινδύνων και έντονων καιρικών φαινομένων.

Ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας επικοινώνησε με τις εμπλεκόμενες περιφέρειες, ενώ το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων έχει ήδη ενεργοποιήσει τους ΟΤΑ και τους αρμόδιους φορείς, ώστε να διασφαλιστεί επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο το πρωί.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες



Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή σύσταση στους πολίτες να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας ενόψει της κακοκαιρίας. Παράλληλα, έχουν ενημερωθεί όλες οι κρατικές υπηρεσίες, περιφέρειες και δήμοι ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία θέτει σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, με τις υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να πληγούν να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο, να καθαρίσουν λούκια και υδρορροές και να αποφεύγουν τη διέλευση χειμάρρων ή ρεμάτων κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε υπαίθριες δραστηριότητες και παράκτιες περιοχές, λόγω κινδύνου πτώσης κεραυνών. Σε περίπτωση χαλαζόπτωσης, οι πολίτες καλούνται να καταφύγουν σε ασφαλή χώρο και να μην τον εγκαταλείπουν μέχρι να κοπάσει το φαινόμενο.

Επιπλέον, συνιστάται η αποφυγή διέλευσης κάτω από μεγάλα δέντρα ή αναρτημένες πινακίδες, καθώς και η πιστή τήρηση των οδηγιών των αρμόδιων αρχών, όπως η Τροχαία.

Οδηγίες σε περίπτωση κεραυνικής δραστηριότητας



Αν βρίσκεστε στο σπίτι, αποφύγετε τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών και τηλεφώνου, αποσυνδέστε τηλεοράσεις και μην αγγίζετε μεταλλικές σωληνώσεις. Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο, σταματήστε σε ασφαλές σημείο, μακριά από δέντρα, με τα παράθυρα κλειστά και χωρίς επαφή με μεταλλικά μέρη.

Σε εξωτερικό χώρο, καταφύγετε σε κτίριο ή αυτοκίνητο, ή καθίστε στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε. Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα, ποτάμια ή λίμνες και απομακρυνθείτε από πυλώνες και γραμμές ρεύματος.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για την εξέλιξη των φαινομένων μέσω των δελτίων καιρού της ΕΜΥ στην ιστοσελίδα www.emy.gr. Για οδηγίες αυτοπροστασίας και πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου, μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες της ΕΛ.ΑΣ. (www.astynomia.gr) και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

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