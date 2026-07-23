Οι νέοι ταξιδιώτες απολαμβάνουν τον «τουρισμό της γιαγιάς» και στην Κρήτη

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, οι περισσότεροι ταξιδιώτες νεαρής ηλικίας αναζητούσαν κυρίως εντυπωσιακά αξιοθέατα, γνωστά εστιατόρια ή δραστηριότητες που θα μπορούσαν να μοιραστούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τις διακοπές τους.



Σήμερα, όμως, ένα διαφορετικό είδος εμπειρίας κάνει θραύση στους νέους και ονομάζεται, σύμφωνα με το BBC, o «τουρισμός της γιαγιάς.»



Περιλαμβάνει μαθήματα μαγειρικής, εργαστήρια παραδοσιακών τεχνών ή άλλες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίες μεταφέρουν γνώσεις και εμπειρίες που έχουν αποκτήσει στη διάρκεια ολόκληρης της ζωής τους.



Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες, οι ηλικιωμένες γυναίκες γίνονται θεματοφύλακες της τοπικής κληρονομιάς, μεταδίδοντας στις νεότερες γενιές γνώσεις και εμπειρίες δεκαετιών.



Είναι μια τάση που ενισχύεται έντονα από τα κοινωνικά δίκτυα και κυρίως την πλατφόρμα του TikTok.

Προβάλλει την επιστροφή στους ήπιους ρυθμούς ζωής, την αξία της σπιτικής φροντίδας, της χειροτεχνίας και των παραδοσιακών οικογενειακών συνηθειών.



Η ανάγκη για ηρεμία, απλότητα και σύνδεση με τις ρίζες φαίνεται πως δεν είναι μια πρόσκαιρη μόδα, αλλά μια παγκόσμια τάση που επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουμε.

Η Κρήτη μπορεί να προσφέρει πληθώρα τέτοιων εμπειριών κυρίως στην ενδοχώρα, όπου οι άνθρωποι είναι φιλόξενοι, φιλικοί και πρόθυμοι να μοιραστούν τις εμπειρίες της καθημερινής ζωής τους με τους επισκέπτες που ταξιδεύουν στο νησί από όλα τα μέρη του κόσμου.



Άλλωστε όπως λένε οι άνθρωποι του τουρισμού, οι περισσότεροι επισκέπτες δεν φεύγουν μόνο με νέες συνταγές, αλλά και με ιστορίες, φιλίες και ζεστές αναμνήσεις, που διατηρούν μετά την επιστροφή στην πατρίδα τους.

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