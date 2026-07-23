EOK: Αντίθετη στην αύξηση των ξένων παικτών στην Α1 μπάσκετ

Στο προσκήνιο εξακολουθεί να βρίσκεται η συζήτηση για πιθανή αύξηση του αριθμού των ξένων παικτών στη GBL, με το ζήτημα να αναμένεται να απασχολήσει εκ νέου τις ομάδες και την ΕΟΚ το προσεχές διάστημα.

Παρότι μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί επίσημη πρόταση, οι σύλλογοι αναμένεται να επανέλθουν στο θέμα κατά τη συνεδρίαση που έχει προγραμματιστεί για τις 10 Σεπτεμβρίου. Βασικό αντικείμενο των συζητήσεων θα είναι το ενδεχόμενο αύξησης των ξένων από έξι σε επτά στην κορυφαία κατηγορία, καθώς και από δύο σε τρεις στην Elite League.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, πάντως, εξακολουθεί να διατηρεί επιφυλακτική στάση απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Η θέση της παραμένει πως δεν υπάρχει λόγος να τροποποιηθεί το ισχύον πλαίσιο, καθώς προτεραιότητα αποτελεί η διατήρηση των ευκαιριών συμμετοχής για τους Έλληνες αθλητές.

Αναλυτικά η θέση της ΕΟΚ: «Την πλήρη αντίθεσή της στο ενδεχόμενο επτά ξένων παικτών από τις ομάδες της GBL εξέφρασε η ΕΟΚ δια του γενικού διευθυντή της Ντίνου Σβερκούνου στη σημερινή συνεδρίαση τις ΕΣΑΚΕ. Η δική της πρόταση μάλιστα, ήταν η υποχρεωτική παρουσία δύο Ελλήνων παικτών στην πεντάδα! Όπως επισήμανε ο Ντίνος Σβερκούνος στη δική του τοποθέτηση, <<η Εθνική U20 τα τελευταία 4 χρόνια έχει 2 τρίτες θέσεις και δύο πέμπτες. Υπάρχει μια "δεξαμενή" 50-60 παικτών που περιμένουν την ευκαιρία να παίξουν και να εξελιχθούν στο επαγγελματικό επίπεδο. Η ΕΟΚ ήδη κάνει τις απαραίτητες κινήσεις προς αυτή τη κατεύθυνση στην Elite League. Το ίδιο πρέπει να κάνει η GBL. Να τους δώσει την ευκαιρία για το καλό της Εθνικής ομάδας. Γιαυτό το λόγο και όχι μόνο για αυτόν φυσικά είμαστε αντίθετοι στην αύξηση του αριθμού των ξένων παικτών. Το αντίθετο μια πολύ καλή πρόταση θα ήταν η υποχρεωτική συμμετοχή στη πεντάδα δύο Ελλήνων παικτών. Αυτό θα δείξει ότι οι επαγγελματικές ομάδες ενδιαφέρονται για τον Έλληνα παίκτη και την Εθνική ομάδα>>. Καταλήγοντας στην τοποθέτησή του, επισήμανε ότι , <<σε κάθε περίπτωση μόνο η συζήτηση της αλλαγής του αριθμού του ξένων χωρίς αυτό να εντάσσεται σε ένα συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό από πλευράς ΕΣΑΚΕ δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να γίνει αποδεκτή».