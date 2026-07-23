ΟΕΒΕΝΧ: Διαβίβαση και στήριξη αιτημάτων της Ένωσης Φανοποιών και Βαφέων Ν. Χανίων

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Αίτημα παράτασης προθεσμίας και επίλυσης των προβλημάτων αδειοδότησης των φανοποιείων και βαφείων του Νομού Χανίων, καθώς και τροποποίησης του πλαισίου έκδοσης αδειών άσκησης επαγγέλματος για τους εμπειροτέχνες φανοποιούς και βαφείς

Αναλυτικά στο αίτημα αναφέρουν:

Αξιότιμοι κύριοι,

Το Σωματείο Φανοποιών και Βαφέων Νομού Χανίων, εκπροσωπώντας τις επιχειρήσεις του κλάδου μας, επιθυμεί να θέσει υπόψη σας δύο ιδιαίτερα σοβαρά ζητήματα που αφορούν αφενός τη συνέχιση της νόμιμης λειτουργίας δεκάδων φανοποιείων και βαφείων στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και αφετέρου τη δυνατότητα πολλών επαγγελματιών να αποκτήσουν την απαιτούμενη Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος.

Οι επαγγελματίες του κλάδου μας βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με σημαντικά προβλήματα που σχετίζονται με τις διαδικασίες αδειοδότησης και τις απαιτήσεις συμμόρφωσης της ισχύουσας νομοθεσίας.

Πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν επί σειρά δεκαετιών, εξυπηρετούν χιλιάδες πολίτες, προσφέρουν θέσεις εργασίας, διαθέτουν ενεργό Α.Φ.Μ., φορολογούνται κανονικά και αποτελούν βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας.

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

1. Υφιστάμενες επιχειρήσεις με νόμιμη και πολυετή λειτουργία

Πολλά φανοποιεία και βαφεία λειτουργούν στις ίδιες εγκαταστάσεις εδώ και δεκαετίες, Ωστόσο, οι μεταγενέστερες αλλαγές στη νομοθεσία και στις τεχνικές προδιαγραφές δημιουργούν σήμερα σημαντικά εμπόδια για την ανανέωση, τροποποίηση ή την έκδοση των αδειών τους.

2. Κτιριακές και πολεοδομικές δυσκολίες

Σε πολλές περιπτώσεις, τα κτίρια στα οποία στεγάζονται οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες που δεν μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα στις σύγχρονες απαιτήσεις με αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας τους.

3. Έλλειψη κατάλληλων χώρων μετεγκατάστασης

Στον Νομό Χανίων δεν υπάρχουν επαρκείς οργανωμένοι βιοτεχνικοί χώροι ή κατάλληλες ζώνες εγκατάστασης που να επιτρέπουν τη μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα αδειοδότησης.

4. Κίνδυνος απώλειας θέσεων εργασίας και συρρίκνωσης του κλάδου Η αδυναμία εξεύρεσης πρακτικών λύσεων ενδέχεται να οδηγήσει σε κλείσιμο νόμιμων επιχειρήσεων, απώλεια θέσεων εργασίας και περαιτέρω αποδυνάμωση ενός τεχνικού κλάδου που είναι απολύτως αναγκαίος για την ασφάλεια και τη συντήρηση του στόλου οχημάτων της περιοχής μας.

5. Δυσκολίες έκδοσης αδειών άσκησης επαγγέλματος για τους εμπειροτέχνες

Ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα αφορά το ισχύον πλαίσιο έκδοσης αδειών άσκησης επαγγέλματος για τους εμπειροτέχνες φανοποιούς και βαφείς. Σήμερα, οι επαγγελματίες υποχρεούνται να αποδείξουν οκτώ (8) έτη προϋπηρεσίας εντός της τελευταίας δεκαπενταετίας, καθώς και να ολοκληρώσουν τα προβλεπόμενα προγράμματα κατάρτισης, προκειμένου να αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Ωστόσο, στην πράξη, πολλοί επαγγελματίες διαθέτουν πολυετή εμπειρία στο αντικείμενο, εργάζονται επί σειρά ετών σε φανοποιεία και βαφεία και έχουν ήδη ολοκληρώσει τα απαιτούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα, χωρίς να μπορούν να προχωρήσουν εύκολα στην έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Οι περισσότεροι επαγγελματίες του κλάδου έχουν ήδη παρακολουθήσει τα προβλεπόμενα σεμινάρια κατάρτισης και περιβαλλοντικής διαχείρισης, επενδύοντας χρόνο και χρήματα με στόχο να λειτουργούν απολύτως νόμιμα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Πολιτείας.

ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητούμε την άμεση παρέμβαση της Περιφέρειας Κρήτης, των συναρμόδιων υπηρεσιών, της Ομοσπονδίας και των αρμόδιων Υπουργείων, ώστε να εξεταστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες του κλάδου και να αναζητηθούν εφαρμόσιμες και δίκαιες λύσεις.

ZHTOYME IΔIAITEPA:

ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ πέραν της προβλεπόμενης ημερομηνίας που έχει ανακοινωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση του θέματος και να δοθούν σαφείς κατευθύνσεις και λύσεις για το σύνολο των επαγγελματιών του κλάδου.

Η παράταση αυτή είναι απολύτως αναγκαία, διότι:

Οι επαγγελματίες δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο για να αντιμετωπίσουν προβλήματα που συσσωρεύτηκαν επί σειρά ετών.

Πολλά από τα ζητήματα που έχουν προκύψει δεν μπορούν να επιλυθούν αποκλειστικά με ευθύνη των επιχειρήσεων.

Η απώλεια της δυνατότητας λειτουργίας των επιχειρήσεων θα επιφέρει σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις.

Απαιτείται ουσιαστικός διάλογος μεταξύ των επαγγελματικών φορέων και της διοίκησης πριν από την εφαρμογή οποιουδήποτε μέτρου που ενδέχεται να οδηγήσει σε διακοπή λειτουργίας επιχειρήσεων.

ΖΗΤΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΑΝΟΠΟΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΦΕΑ

Για τον λόγο αυτό ζητούμε από τα αρμόδια Υπουργεία να εξετάσουν:

Τη μείωση των απαιτούμενων ετών προϋπηρεσίας (ενσήμων) για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος των εμπειροτεχνών φανοποιών και βαφέων.

Την απλοποίηση των διαδικασιών έκδοσης των αδειών άσκησης επαγγέλματος.

Την αναγνώριση της πραγματικής επαγγελματικής εμπειρίας των εργαζομένων του κλάδου.

Τη δημιουργία ενός πιο λειτουργικού και δίκαιου πλαισίου, προσαρμοσμένου στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και στις πραγματικές συνθήκες του επαγγέλματος.

Τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων που θα επιτρέψουν στους ήδη ενεργούς επαγγελματίες, οι οποίοι διαθέτουν την απαιτούμενη κατάρτιση και εμπειρία, να αποκτήσουν ευκολότερα την άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Επιπλέον, θεωρούμε ότι κατά την αξιολόγηση των προϋποθέσεων για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.

Πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση θα ενισχύσει τη νομιμότητα, θα δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερους επαγγελματίες να αποκτήσουν την απαιτούμενη άδεια, θα συμβάλει στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και θα ενισχύσει την ποιότητα και την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στόχος μας δεν είναι η κατάργηση των προϋποθέσεων πιστοποίησης του επαγγέλματος, αλλά η διαμόρφωση ενόςπιο δίκαιου, εφαρμόσιμου και σύγχρονου πλαισίου που θα επιτρέπει στους πραγματικούς επαγγελματίες του κλάδου να αποκτούν την άδεια που δικαιούνται και να συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους νόμιμα.

ΖΗΤΟΥΜΕ ΕΙΠΙΠΛΕΟΝ:

ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης, των αρμόδιων υπηρεσιών, των επαγγελματικών φορέων και της Ομοσπονδίας, προκειμένου:

Να καταγραφούν αναλυτικά τα προβλήματα.

Να εξεταστούν οι ιδιαιτερότητες των υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Να αναζητηθούν μεταβατικές ρυθμίσεις όπου απαιτείται.

Να προωθηθούν νομοθετικές ή διοικητικές παρεμβάσεις για την οριστική επίλυση των ζητημάτων.

ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ

Το Σωματείο Φανοποιών και Βαφέων Νομού Χανίων δηλώνει την πλήρη βούλησή του να συνεργαστεί με κάθε αρμόδιο φορέα για την εξεύρεση λύσεων που θα διασφαλίζουν τόσο τη νομιμότητα και την περιβαλλοντική προστασία όσο και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του κλάδου.

Δεν ζητούμε εξαιρέσεις.

Ζητούμε δίκαιες, ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες λύσεις.

Ζητούμε τον απαραίτητο χρόνο ώστε οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να προσαρμοστούν χωρίς να οδηγηθούν σε αδιέξοδο ή κλείσιμο.

Ζητούμε επίσης ένα δικαιότερο και πιο λειτουργικό πλαίσιο για τους επαγγελματίες που διαθέτουν εμπειρία, κατάρτιση και πραγματική παρουσία στον κλάδο, ώστε να μπορούν να αποκτούν την άδεια άσκησης επαγγέλματος και να συνεχίζουν να προσφέρουν νόμιμα τις υπηρεσίες τους.

Αναμένοντας τις ενέργειές σας και ευελπιστώντας σε άμεση ανταπόκριση, παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία.

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