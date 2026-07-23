Ευρωπαικό ανοιχτής θάλασσας: Άγγιξε το βάθρο (4ος) ο Χουρδάκης στα 7,5χλμ

Για μία θέση έμεινε εκτός βάθρου ο Κωνσταντής Χουρδάκης, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων στην κολύμβηση σε ανοιχτή θάλασσα, που διεξάγεται στο Σουκόρο της Ουγγαρίας. Μετά από δύο διαδοχικά χρυσά μετάλλια, στις διοργανώσεις της προηγούμενης διετίας, αυτή τη φορά ο 17χρονος πρωταθλητής του Ολυμπιακού και του Τρίτωνα τερμάτισε τέταρτος στα 7,5χλμ. εφήβων, χάνοντας για περίπου τρία δευτερόλεπτα το χάλκινο μετάλλιο. Ο Έλληνας κολυμβητής ακολουθούσε σε όλη την κούρσα τους πρωτοπόρους, επιλέγοντας να μένει λίγο πιο πίσω, χωρίς όμως να χάνει την επαφή. Στο τέλος δεν μπόρεσε να ακολουθήσει την αλλαγή των δύο Ούγγρων, Μπάλιντ Κρέις και Αρμάντ Ατίλα Μαροσέκι, που μονομάχησαν για το χρυσό μετάλλιο, αλλά έδωσε μάχη για την τρίτη θέση, την οποία έχασε τελικά από τον Ρώσο Σεμέν Ντεμίντοφ. Ο Χουρδάκης ολοκλήρωσε τον αγώνα σε 1ωρ.26:47.19, ενώ ο Κρέις αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης με 1ωρ.26:23.24, ο Μαροσέκι ήταν δεύτερος με 1ωρ.26:27.37 και ο Ντεμίντοφ συμπλήρωσε το βάθρο σε 1ωρ.26:43.97.

Αρκετά καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Δημήτρης Ιάσων Βούλας, ο οποίος -στο ντεμπούτο του σε μεγάλη διοργάνωση- ακολούθησε για περίπου 6 χιλιόμετρα το ρυθμό. Στο τέλος δεν είχε τις απαιτούμενες δυνάμεις και τερμάτισε 17ος σε 1ωρ.28:52.52. Ο Νίκος Κακουλάκης,(ΠΑΟΚ,Ωρίωνας) πρωταθλητής Ευρώπης πέρυσι στην κατηγορία παίδων, περιορίστηκε στην 29η θέση (μεταξύ 38 κολυμβητών που συμμετείχαν) με 1ωρ.34:30.78.

Στα 7,5χλμ. νεανίδων, η Ειρήνη Ψαρουδάκη(Ωρίωνας) τερμάτισε στην 20η θέση (μεταξύ 30 αθλητριών που εκκίνησαν), καλύπτοντας την απόσταση σε 1ωρ.40:47.01, ενώ η Ελένη Πρατικάκη(Τρίτωνας) κατετάγη 27η με 1ωρ.49:04.49. Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε η Ιταλίδα Μαχίλα Σπενάτο με 1ωρ.32:49.37, ακολουθούμενη από την Ισπανίδα Καρλότα Ντελ Ρίο (1ωρ.32:52.12) και την Ουγγαρέζα Άννα Μπάρταλος (1ωρ.32:54.71).