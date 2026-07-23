ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου: Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ανοιχτή συζήτηση στη Χερσόνησο για το «Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο Τουρισμού»

Με αθρόα συμμετοχή και έντονο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Χερσονήσου, η ανοιχτή πολιτική εκδήλωση – συζήτηση με θέμα «Το Χωροταξικό Σχέδιο του Τουρισμού και οι Προκλήσεις για την Επόμενη Μέρα», την οποία συνδιοργάνωσαν η Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και η Τοπική Οργάνωση Χερσονήσου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε αναλυτικά η ολοκληρωμένη πρόταση του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για το νέο Χωροταξικό Σχέδιο του Τουρισμού, ενώ παράλληλα αναδείχθηκαν τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή και ο τουριστικός τομέας συνολικά. Στις τοποθετήσεις τους, οι ομιλητές και οι εκπρόσωποι των φορέων υπογράμμισαν την επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης ζητημάτων όπως η απουσία και η παλαιότητα των βασικών υποδομών στη διαχείριση νερού, την αποχέτευση και το οδικό δίκτυο, η ανεξέλεγκτη δόμηση και η πίεση στους φυσικούς πόρους, η έλλειψη εργατικού δυναμικού, καθώς και οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στη φέρουσα ικανότητα της περιοχής.

Ο Καθηγητής Τουριστικής Ανάπτυξης και Γραμματέας του Τομέα Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Πάρις Τσάρτας, παρουσίασε την επιστημονική τεκμηρίωση της πρότασης του κινήματος και τις προϋποθέσεις για ένα ανθεκτικό τουριστικό μοντέλο απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις. Ο Δήμαρχος Χερσονήσου, Ζαχαρίας Δοξαστάκης, ανέδειξε τα τοπικά προβλήματα υποδομών και τις διεκδικήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ ο Αντιπρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΚ, Γιώργος Ταβερναράκης, εστίασε στα τεχνικά αδιέξοδα και τις απαραίτητες πολεοδομικές και χωροταξικές ρυθμίσεις, αναλύοντας την έννοια της φέρουσας ικανότητας. Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η Γραμματέας της Τ.Ο. Χερσονήσου, Ελένη Μαραγκάκη. Σημειώνεται ότι η βουλευτής Λασιθίου Κατερίνα Σπυριδάκη, η οποία για λόγους ανωτέρας βίας δεν κατάφερε να είναι παρούσα, έκανε τηλεφωνική παρέμβαση στην οποία εξέθεσε τις θέσεις του Κοινοβουλευτικού Τομέα Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ, στον οποίο είναι υπεύθυνη.

Στην εκδήλωση έδωσαν το δυναμικό «παρών» οι Βουλευτές Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Ελένη Βατσινά και Φραγκίσκος Παρασύρης, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων, επιχειρηματίες καθώς και εκπρόσωποι τουριστικών και παραγωγικών φορέων της περιοχής. Μετά τις τοποθετήσεις των ομιλητών ακολούθησε ζωντανή και ουσιαστική συζήτηση με το κοινό, όπου οι παρευρισκόμενοι κατέθεσαν τους δικούς τους προβληματισμούς για τις προκλήσεις που βιώνει ο τουρισμός στο υφιστάμενο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, επιβεβαιώνοντας ότι η συνδιαμόρφωση λύσεων είναι ο μόνος δρόμος για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Χερσονήσου και της Κρήτης

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