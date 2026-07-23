Το γλυκό των 5 λεπτών που "έριξε" το TikTok: Χωρίς ψήσιμο, χωρίς βράσιμο!

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Αναζητάτε ένα λαχταριστό γλυκό της τελευταίας στιγμής που δεν απαιτεί ώρες στην κουζίνα, περίπλοκες τεχνικές ή άναμμα του φούρνου; Υπάρχει λύση.

Το «μιλφέιγ των πτωχών» είναι η απόλυτη συνταγή-εξπρές. Χρειάζεται μόνο 4 οικονομικά υλικά και 5 λεπτά από τον χρόνο σας.

Τα υλικά που θα χρειαστείτε

1 πακέτο σφολιατίνια (ή κράκερς cream crackers)

1 κουτί φυτική σαντιγί (κρύα από το ψυγείο)

1 κουτί ζαχαρούχο γάλα

Λίγη κανέλα ή άχνη ζάχαρη για το γαρνίρισμα

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Οδηγίες βήμα -βήμα

1. Ετοιμάστε την κρέμα. Βάλτε σε ένα μπολ τη φυτική σαντιγί και το ζαχαρούχο γάλα. Χτυπήστε με το μίξερ για 3-4 λεπτά μέχρι το μείγμα να αφρατέψει και να γίνει μια πηχτή, βελούδινη κρέμα.

2. Στήστε τη βάση

Πάρτε ένα γυάλινο πυρέξ. Σπάστε με τα χέρια σας τα μισά σφολιατίνια, δημιουργώντας μια ομοιόμορφη στρώση στον πάτο του σκεύους.

3. Απλώστε και καλύψτε

Αδειάστε όλη την κρέμα πάνω από τα σπασμένα σφολιατίνια και στρώστε την επιφάνεια με μια σπάτουλα. Θρυμματίστε τα υπόλοιπα σφολιατίνια από πάνω, καλύπτοντας όλη την κρέμα.

4. Το τελικό φινίρισμα

Πασπαλίζετε με λίγη κανέλα ή άχνη ζάχαρη. Το γλυκό είναι έτοιμο για σερβίρισμα!

Smart Tip: Αν και τρώγεται αμέσως, αν το αφήσετε για 1 ώρα στο ψυγείο, τα σφολιατίνια θα τραβήξουν την υγρασία της κρέμας και το αποτέλεσμα θα θυμίζει αυθεντικό, πανάκριβο ζαχαροπλαστείο.

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