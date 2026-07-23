Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 28χρονο

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 28χρονος αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος ομολόγησε ότι δολοφόνησε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος έχει ήδη περιγράψει με ιδιαίτερη ψυχραιμία τον άγριο ξυλοδαρμό που, κατά τους ισχυρισμούς του, οδήγησε στον θάνατο του 73χρονου, επιχειρώντας παράλληλα να δώσει τη δική του εκδοχή για τα κίνητρα της επίθεσης.

«Άρπαξα το κεφάλι του και το χτυπούσα σε έπιπλα και τοίχους»

Κατά πληροφορίες, ο 28χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε και τότε άρπαξα το κεφάλι του και το χτυπούσα σε έπιπλα και τοίχους με όλη μου τη δύναμη».

Υποστήριξε ακόμη ότι είχε γνωριστεί με τον Σταύρο Γεωργίου μέσω κοινής παρέας και ότι το βράδυ της Δευτέρας διασκέδασαν μαζί, πριν μεταβούν στο γραφείο του δικηγόρου στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου.

Εκεί, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του, οι δύο άνδρες κατανάλωσαν αλκοόλ και ακολούθησε έντονος καβγάς, ο οποίος κατέληξε στη φονική επίθεση.

Επικαλείται προσωπικούς λόγους – Οι Αρχές κρατούν επιφυλάξεις

Ο κατηγορούμενος φέρεται να απέδωσε το έγκλημα σε λόγους προσωπικής/σεξουαλικής φύσεως. Οι ισχυρισμοί αυτοί, ωστόσο, αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη επιφύλαξη από τους ερευνητές, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τα στοιχεία της δικογραφίας και εξετάζεται το ενδεχόμενο να προβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπερασπιστικής του γραμμής.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεσή του φέρεται να παραδέχθηκε ότι μετά την επίθεση πήρε χρήματα και τον φορητό υπολογιστή του θύματος πριν εγκαταλείψει το γραφείο, στοιχείο που ενδέχεται να διαφοροποιεί την αξιολόγηση του κινήτρου.

Τραυματίστηκε στο χέρι από τα χτυπήματα

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης φαίνεται ότι έπαιξε ο τραυματισμός του ίδιου του κατηγορούμενου.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ο 28χρονος είχε τραυματιστεί στο χέρι κατά την επίθεση και είχε αναζητήσει ιατρική βοήθεια.

Αρχικά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί του παρουσίασαν τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει –ανάμεσά τους βιντεοληπτικό υλικό και δακτυλικά αποτυπώματα από τον χώρο του εγκλήματος– φέρεται να ομολόγησε, δίνοντας τη δική του εκδοχή των γεγονότων.

Η ίδια υπογράμμισε ότι τα θανατηφόρα τραύματα προκλήθηκαν αποκλειστικά από χτυπήματα με τα χέρια και τα πόδια του δράστη, γεγονός που, όπως είπε, καταδεικνύει τη σφοδρότητα της επίθεσης.

Το ποινικό παρελθόν

Ο 28χρονος ήταν ήδη γνωστός στις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε απασχολήσει στο παρελθόν για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικης, η οποία φέρεται να τελέστηκε το 2024. Επιπλέον, αίτημά του για χορήγηση ασύλου είχε απορριφθεί.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Πώς έφτασαν οι αστυνομικοί στον κατηγορούμενο

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών χαρτογράφησαν τις τελευταίες κινήσεις του θύματος αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Η ταυτοποίηση των δακτυλικών αποτυπωμάτων που βρέθηκαν μέσα στο γραφείο, σε συνδυασμό με το βιντεοληπτικό υλικό, οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε στην περιοχή της οδού Αχαρνών και συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης.

Η έρευνα συνεχίζεται, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν πλήρως το κίνητρο της δολοφονίας και να διευκρινίσουν εάν η αφαίρεση προσωπικών αντικειμένων του θύματος αποτέλεσε μέρος του εγκλήματος ή επακολούθησε της θανατηφόρας επίθεσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: