Σε πύρινο κλοιό Ισπανία και Γαλλία – Μαζικές εκκενώσεις πόλεων και τουριστικών θερέτρων λόγω καύσωνα

Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η νότια Ευρώπη, καθώς ο παρατεταμένος καύσωνας και οι ακραίες θερμοκρασίες ενισχύουν τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει σε Ισπανία και Γαλλία, αναγκάζοντας περίπου 30.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τις περιοχές όπου παραθέριζαν.

Η πιο δύσκολη κατάσταση καταγράφεται στην Ισπανία, όπου οι αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβιλα, μετά την εξάπλωση πολλών ανεξέλεγκτων πυρκαγιών. Περίπου 10.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά, ενώ την ευθύνη του συντονισμού των επιχειρήσεων έχει αναλάβει ο στρατός. Οι πυρκαγιές πλήττουν Άβιλα, Λεόν, Τολέδο, Μαδρίτη και άλλες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), περισσότερα από 1.250.000 στρέμματα έχουν ήδη καεί στην Ισπανία από την αρχή του έτους.

Video shows massive flames spreading across France's Gironde region as firefighters continue battling wildfire that remains out of control.







Blaze, which broke out near Saumos, burns through more than 2,400 hectares and continues advancing toward Le Porge and Lège-Cap-Ferret.… pic.twitter.com/IjjPe6AwF3 — Axis Times (@Axis_Times) July 23, 2026

Την ίδια ώρα, στη νοτιοδυτική Γαλλία, μία ιδιαίτερα ισχυρή πυρκαγιά στις ακτές του Ατλαντικού οδήγησε στην εκκένωση περισσότερων από 18.800 ανθρώπων, ανάμεσά τους και χιλιάδων τουριστών που διέμεναν σε κάμπινγκ και εξοχικές κατοικίες.

Η φωτιά ξέσπασε σε πυκνό πευκοδάσος κοντά στο χωριό Σομός, δυτικά του Μπορντό και κοντά στον δημοφιλή τουριστικό προορισμό του κόλπου του Αρκασόν.

A large wildfire has erupted in France’s Landes region near Biscarrosse after a vehicle caught fire, with flames spreading rapidly through dry forest.







More than 1,000 hectares have burned, around 5,000 people have been evacuated and some homes have been damaged. Firefighters are… pic.twitter.com/2TnCcr4g2l — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 23, 2026

Περίπου 800 πυροσβέστες, με τη συνδρομή τεσσάρων πυροσβεστικών αεροσκαφών, επιχειρούν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς, ωστόσο οι γαλλικές αρχές παραδέχονται ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη και το μέτωπο δεν έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο.

«Η φωτιά μεταβάλλεται συνεχώς και ενισχύεται με μεγάλη ταχύτητα. Ένα από τα κύρια μέτωπα βρίσκεται πλέον πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή και δίνουμε μάχη σπίτι με σπίτι», δήλωσε ο επικεφαλής της περιφερειακής πυροσβεστικής υπηρεσίας, Μαρκ Βερμελέν.

Οι ακραίες θερμοκρασίες επιδεινώνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Την Πέμπτη καταγράφηκαν 44,7 βαθμοί Κελσίου στη Μούρθια, ενώ αρκετές ισπανικές πόλεις, όπως η Άβιλα, η Αλμπαθέτε και η Τερουέλ, σημείωσαν νέα ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Ιούλιο.

Παράλληλα, ένας «θαλάσσιος καύσωνας» πλήττει σχεδόν το 80% της επιφάνειας της Μεσογείου, με τις θερμοκρασίες της θάλασσας να φτάνουν σε ακραία επίπεδα, έως και 5 βαθμούς υψηλότερα από τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020.

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