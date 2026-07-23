ΠΕΜ.23 Ιου 2026 23:50
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: "Αυτό που κάνει έναν άντρα σέξι είναι το να πλένει τα πιάτα όταν είσαι κουρασμένη"

lopez
clock 23:00 | 23/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε τι θεωρεί πως κάνει έναν άντρα να φαίνεται σέξι, επισημαίνοντας πως δεν έχει να κάνει με το αυτοκίνητο που οδηγεί ή με το αν έχει ιδιωτικό τζετ, αλλά με το αν πλένει τα πιάτα όταν αισθάνεται εκείνη κουρασμένη.

 «Δεν χρειαζόμαστε κανέναν να μας αγοράσει οτιδήποτε. Θέλουμε να το κάνουν. Μερικές φορές αυτό είναι ωραίο, αλλά ξέρετε τι κάνει έναν άντρα πραγματικά ελκυστικό; Δεν είναι το ρολόι, δεν είναι το αμάξι, δεν είναι το ιδιωτικό τζετ. Πραγματικά, δεν είναι.  Παρόλο που αυτά είναι ωραία», είπε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια.

 «Είναι το να τους βλέπεις να φτιάχνουν το κρεβάτι το πρωί ή το να πλένουν τα πιάτα για εσένα όταν είσαι κουρασμένη τη νύχτα. Αυτό είναι σέξι. Αυτό είναι που αποκαλώ σέξι», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης 

Ο πρίγκιπας Τζορτζ έκλεισε τα 13

Zεντάγια: Φόρεσε ιρανικά σκουλαρίκια 3.000 ετών στην προώθηση της «Οδύσσειας» του Νόλαν

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Τζένιφερ Λόπεζ Άντρας
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis