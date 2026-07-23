Τζένιφερ Λόπεζ: "Αυτό που κάνει έναν άντρα σέξι είναι το να πλένει τα πιάτα όταν είσαι κουρασμένη"

Η Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε τι θεωρεί πως κάνει έναν άντρα να φαίνεται σέξι, επισημαίνοντας πως δεν έχει να κάνει με το αυτοκίνητο που οδηγεί ή με το αν έχει ιδιωτικό τζετ, αλλά με το αν πλένει τα πιάτα όταν αισθάνεται εκείνη κουρασμένη.

«Δεν χρειαζόμαστε κανέναν να μας αγοράσει οτιδήποτε. Θέλουμε να το κάνουν. Μερικές φορές αυτό είναι ωραίο, αλλά ξέρετε τι κάνει έναν άντρα πραγματικά ελκυστικό; Δεν είναι το ρολόι, δεν είναι το αμάξι, δεν είναι το ιδιωτικό τζετ. Πραγματικά, δεν είναι. Παρόλο που αυτά είναι ωραία», είπε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια.

«Είναι το να τους βλέπεις να φτιάχνουν το κρεβάτι το πρωί ή το να πλένουν τα πιάτα για εσένα όταν είσαι κουρασμένη τη νύχτα. Αυτό είναι σέξι. Αυτό είναι που αποκαλώ σέξι», πρόσθεσε.

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