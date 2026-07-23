Ντιναμό Κιέβου - ΠΑΟΚ 2-3: Προβάδισμα πρόκρισης με ανατροπή

Βρέθηκε με την... πλάτη στον τοίχο, ο ΠΑΟΚ, ωστόσο, έδειξε χαρακτήρα και έφυγε νικητής απόψε από την «Arena Lublin», στην Πολωνία, απέναντι στην Ντινάμο Κιέβου, κάνοντας ιδανικό... ποδαρικό στις υποχρεώσεις του για την αγωνιστική σεζόν 2026-2027. Ο «Δικέφαλος» κέρδισε τους Ουκρανούς, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League, με 3-2 και πήρε προβάδισμα πρόκρισης, για τον 3ο προκριματικό γύρο της δεύτερη τη τάξει διοργάνωσης της UEFA, εν όψει της δεύτερης μάχης στο γήπεδο της Τούμπας την προσεχή Πέμπτη (30/7).

Σκόρερ για τους «ασπρόμαυρους» ήταν οι Γιάννης Κωνσταντέλιας (13ο), Χρήστος Ζαφείρης (38ο), Μπατίστ Σανταμαρία (51ο) και για την Ντινάμο οι Βολοντίμιρ Μπράζκο (3ο), Τζάστιν Λόνβαϊκ (77ο).

ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ (Ίγκορ Κόστιουκ): Νέσερετ, Κεντζιόρα, Μπίλοβαρ, Μιχάνκο, Ντούμπιντσακ, Μπράζκο, Πιχάλονοκ (55’ Λόνβαϊκ), Σαπαρένκο (68’Μπουγιάλσκι), Βολόσιν (55’ Ρεντούσκο), Πονομαρένκο, Γκερέρο (68’ Γιαρμολένκο).

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος (83’ Ελουστόντο), Μιχαηλίδης, Γκόμεζ, Σανταμαρία, Ζαφείρης (77’ Καμαρά), Ζίβκοβιτς (83’ Χατσίδης), Κωνσταντέλιας, Άλι (λ.τρ. 14’ Τάισον), Μύθου (77’ Γερεμέγεφ).