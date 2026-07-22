Zεντάγια: Φόρεσε ιρανικά σκουλαρίκια 3.000 ετών στην προώθηση της «Οδύσσειας» του Νόλαν

Αντιπαράθεση προκάλεσε ένα ζευγάρι σκουλαρίκια που φόρεσε η Ζενταγια κατά την περιοδεία προώθησης της «Οδύσσειας», της νέας κινηματογραφικής μεταφοράς του Κρίστοφερ Νόλαν, λόγω της μακράς και αμφιλεγόμενης διαδρομής των ίδιων των αντικειμένων μακριά από την πατρίδα τους.

Η Ζεντάγια, που υποδύεται την Αθηνά στην «Οδύσσεια» με την ταινία να σημειώνει παγκόσμια επιτυχία, εμφανίστηκε σε φωτογράφιση στο Λονδίνο φορώντας ένα ζευγάρι χρυσά σκουλαρίκια φτιαγμένα από αρχαία ιρανικά αντικείμενα, χρονολογημένα γύρω στο 700 π.Χ.

Τα κοσμήματα ανήκουν στην Barron London, γκαλερί και οίκο αρχαιοτήτων με έδρα το Μέιφερ, και αποδίδονται στον θησαυρό του Ziwiye, που βρέθηκε στο βορειοδυτικό Ιράν στα τέλη της δεκαετίας του 1940. Ο θησαυρός του Ziwiye περιλάμβανε χρυσά, ασημένια, χάλκινα και πήλινα αντικείμενα.

Σύμφωνα με ερευνητές, τα σωζόμενα κομμάτια διασκορπίστηκαν εκτός Ιράν και κατέληξαν σε μουσεία και ιδιωτικές συλλογές. Αυτό ακριβώς είναι και το σημείο που έκανε την εμφάνιση της Ζεντέγια να ξεπεράσει τα όρια ενός ακόμη σχολίου για το κόκκινο χαλί.

Αρχαιολόγοι και ιστορικοί τέχνης αντέδρασαν στην ιδέα ότι αντικείμενα με τέτοια πολιτιστική και ιστορική βαρύτητα μπορούν να μετατρέπονται σε αξεσουάρ για την προώθηση μιας χολιγουντιανής ταινίας.

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