Ερώτηση Βλάχου σε Μητσοτάκη για τα σπιτάκια ανακύκλωσης - Ζητά απαντήσεις και διαφάνεια

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Το ζήτημα της ανακύκλωσης (κόστος, διαγωνισμοί, ανάδοχοι, ετήσια δαπάνη) φέρνει στη Βουλή με επίκαιρη ερώτηση του στον πρωθυπουργό, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Βλάχος.

Με μια ασυνήθιστη κίνηση (βουλευτής της πλειοψηφίας να κάνει ερώτημα στον πρωθυπουργό) με σαφείς εσωκομματικές για τη ΝΔ, παραμέτρους, ο κ. Βλάχος θέτει σειρά ερωτημάτων για την διαδικασία της ανακύκλωσης προκειμένου όπως επισημαίνει να «δοθούν επιτέλους πλήρεις και τεκμηριωμένες απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν επανειλημμένα τεθεί και να διασφαλιστεί η διαφάνεια στη διαχείριση δημόσιων πόρων που αφορούν το σύστημα ανακύκλωσης».

Μεταξύ άλλων ο κ. Βλάχος ρωτά αν «προτίθεται η κυβέρνηση να μεριμνήσει για την πλήρη ενημέρωση της Βουλής σχετικά με τη διαχείριση του συστήματος ανακύκλωσης και των σχετικών δημοσίων πόρων;».

«Να έρθουν στη Βουλή τα στοιχεία»



Παράλληλα, ο γαλάζιος βουλευτής ζητά μέσω της σχετικής αίτησης κατάθεσης εγγράφων να κατατεθούν στη Βουλή από τον -κατά τη κρίση της κυβέρνησης- αρμόδιο υπουργό τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που αφορούν:

• Το διαγωνισμό και την προμήθεια των λεγόμενων «πράσινων σπιτιών»

• Το κόστος προμήθειας και εγκατάστασής τους,

• Τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού

• Τους συμμετέχοντες και τους αναδόχους

• Τη τύχη και τη διαχείριση των υλικών που συλλέγονται μέσω αυτών

• Την ετήσια δαπάνη λειτουργίας του συστήματος

• Καθώς και κάθε στοιχείο που αφορά τη διαχείριση και αξιοποίηση των σχετικών οικονομικών πόρων

• Και τέλος τον αριθμό των εγκαταστάσεων (εργοστασίων) ανακύκλωσης που έχουν υποστεί πυρκαγιά, τον χρόνο και τον τόπο των περιστατικών, της ποσότητας ανακυκλώσιμων υλικών που καταστράφηκαν, τις εκθέσεις σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συμβάντων καθώς και τα ποσά που είχαν εισπραχθεί από τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις για την επεξεργασία ανακυκλώσιμων υλικών πριν από την εκδήλωση των πυρκαγιών

«Τα ανωτέρω έγγραφα ζητούνται προκειμένου να δοθούν επιτέλους πλήρεις και τεκμηριωμένες απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν επανειλημμένα τεθεί και να διασφαλιστεί η διαφάνεια στη διαχείριση δημόσιων πόρων που αφορούν το σύστημα ανακύκλωσης» καταλήγει στο αίτημά του ο Γιώργος Βλάχος.

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