Γουιάνα: Στους 53 ανέρχονται οι νεκροί από το ναυάγιο

Ο απολογισμός των θυμάτων από το ναυάγιο του πορθμείου MV Barima στα ανοιχτά της Γουιάνας αυξήθηκε στους 53 νεκρούς, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της κυβέρνησης της χώρας.

Η προηγούμενη ανακοίνωση της κυβέρνησης στην Τζόρτζταουν έκανε λόγο για 41 νεκρούς και 77 διασωθέντες από τους συνολικά 179 ανθρώπους.



Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται, με τη συμμετοχή 16 σκαφών και δυτών. Εκφράζονται φόβοι πως ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί δραματικά.

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