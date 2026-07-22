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ΚΟΣΜΟΣ

Γουιάνα: Στους 53 ανέρχονται οι νεκροί από το ναυάγιο

νεκροί, ναυάγιο
clock 20:15 | 22/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο απολογισμός των θυμάτων από το ναυάγιο του πορθμείου MV Barima στα ανοιχτά της Γουιάνας αυξήθηκε στους 53 νεκρούς, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της κυβέρνησης της χώρας.

Η προηγούμενη ανακοίνωση της κυβέρνησης στην Τζόρτζταουν έκανε λόγο για 41 νεκρούς και 77 διασωθέντες από τους συνολικά 179 ανθρώπους.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται, με τη συμμετοχή 16 σκαφών και δυτών. Εκφράζονται φόβοι πως ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί δραματικά.

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