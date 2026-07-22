Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά τη Μαίρη Λίντα

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Η Μαίρη Λίντα πέθανε σε ηλικία 91 ετών, στο Γηροκομείο Αθηνών όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια. Η Φίνος Φιλμ την αποχαιρέτησε με ένα βίντεο από την ερμηνεία της στο κομμάτι «Θάλασσα μόνο κι Ουρανός» στο πλευρό του Μανώλη Χιώτη.

"Καλό ταξίδι στην αξεπέραστη Μαίρη Λίντα, που έφυγε σήμερα από τη ζωή. Μια σπουδαία ερμηνεύτρια, με ξεχωριστό ταμπεραμέντο και μια φωνή που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι.

Μαζί με τον πρώτο της σύζυγο, τον θρυλικό Μανώλη Χιώτη, χάρισαν τη μουσική και τη φωνή τους σε δεκάδες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, ντύνοντας μερικές από τις πιο αγαπημένες στιγμές της μεγάλης οθόνης. Ανάμεσά τους οι ταινίες “Ο Ατσίδας”, “Ο Δήμος απ’ τα Τρίκαλα”, “Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης” και “Η Βίλλα των Οργίων”.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της.

Αντίο, Μαίρη Λίντα.

“Η ζωή έχει λουλούδια και αγκάθια. Δεν υπάρχει κάτι που δεν έκανα, δεν μου έλειψε τίποτα και τα έχω χαρεί όλα”, γράφει η ανάρτηση.

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