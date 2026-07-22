Ινδία: Λεοπάρδαλη εισβάλλει σε κάβα και επιτίθεται στον καταστηματάρχη (βίντεο)

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το πρωί της Κυριακής σε πόλη της Ινδίας, όταν λεοπάρδαλη εισέβαλε σε κατάστημα πώλησης αλκοολούχων ποτών και επιτέθηκε στον ιδιοκτήτη.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. Ο 25χρονος Σαντζάι Γκουρτζάρ βρισκόταν μέσα στο κατάστημα όταν το άγριο ζώο, που εκτιμάται ότι ήταν αρσενικό περίπου πέντε ετών, μπήκε από την ανοιχτή είσοδο. Ο καταστηματάρχης προσπάθησε να απομακρυνθεί και να το απωθήσει χρησιμοποιώντας μια καρέκλα, όμως η λεοπάρδαλη όρμησε πάνω του με τα αιχμηρά της νύχια και επιχείρησε να τον δαγκώσει στον ώμο. Ύστερα από σύντομη πάλη, ο 25χρονος κατάφερε να σπρώξει το ζώο, να βγει από το κατάστημα και, πριν χάσει τις αισθήσεις του, να κατεβάσει τα ρολά και να το εγκλωβίσει στο εσωτερικό.

Από την επίθεση υπέστη τραυματισμούς στον ώμο, το χέρι και τη μύτη από τα νύχια του ζώου. Μέσα στο κατάστημα, η λεοπάρδαλη περιφερόταν για αρκετή ώρα, αναποδογυρίζοντας μπουκάλια, πριν καταλήξει κάτω από τον πάγκο.

Το βίντεο σοκ από την επίθεση της λεοπάρδαλης

Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή γύρω από το κατάστημα και έκλεισε τη γειτονική αγορά, ενώ ειδικές ομάδες άγριας ζωής έφτασαν στο σημείο. Πέντε ώρες αργότερα, το ζώο ακινητοποιήθηκε με ένα ηρεμιστικό βέλος, υποβλήθηκε σε κτηνιατρικό έλεγχο και στη συνέχεια απελευθερώθηκε στη φύση.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή συντηρητή δασών Βιρέντερ Σινγκ Κρισνίγια, η λεοπάρδαλη είχε πλησιάσει την πόλη αναζητώντας τροφή.

Δεύτερο βίντεο από κάμερα ασφαλείας έδειξε ότι λίγα λεπτά νωρίτερα η λεοπάρδαλη είχε επιτεθεί και σε έναν 40χρονο άνδρα ρίχνοντάς τον στο έδαφος. Νωρίτερα το ίδιο πρωί είχε τραυματίσει και έναν εθελοντή της δασικής υπηρεσίας ο οποίος είχε κληθεί να ελέγξει θάμνους κοντά σε κατοικημένη περιοχή, αφού το ζώο είχε κατέβει στην πόλη από τους γύρω λόφους. Και οι δύο άνδρες υπέστησαν τραυματισμούς.

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