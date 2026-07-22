Τέμπη: Παραπομπή Τριαντόπουλου και Αγοραστού σε δίκη για το μπάζωμα ζητά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Το δρόμο που οδηγεί στο εδώλιο του Ειδικού Δικαστηρίου τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο για την αλλοίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος με τους 57 νεκρούς στα Τέμπη, δείχνει με πρότασή του προς το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου ο αντεισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου Δημήτρης Μητρουλιάς.

Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, αφού μελέτησε και αξιολόγησε το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων της δικογραφίας εισηγείται να παραπεμφθεί τόσο ο πρώην υφυπουργός, όσο και τέσσερα ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα στο Ειδικό Δικαστήριο, το οποίο – αν τελικά η εισαγγελική πρόταση υιοθετηθεί από το δικαστικό συμβούλιο – θα είναι και το πρώτο που θα διεξαχθεί για την τραγωδία των Τεμπών.





Κατά τις ίδιες πληροφορίες το παρεπεμπτικό σκέλος της εισαγγελικής πρότασης για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, αφορά επίσης στον πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, και άλλα τρία, μη πολιτικά πρόσωπα.

Απαλλαγή για τρεις



Αντίθετα, με διαφορετική ποινική μεταχείριση επιφυλάσσει ο εισαγγελέας για τρία ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα, που αρχικά είχαν κατηγορηθεί ως συμμέτοχοι στην πράξη που αποδίδεται στον πρώην υπουργό.

Για τους τρεις αυτούς κατηγορούμενους ο εισαγγελέας ζητά μεν την απαλλαγή τους, δηλαδή να μην καθίσουν στο εδώλιο του Ειδικού Δικαστηρίου, αλλά -σύμφωνα με πληροφορίες πάντα- προτείνει να διαβιβαστούν τα στοιχεία στον εισαγγελέα της Λάρισας –στην τακτική δικαιοσύνη- προκειμένου να ελεγχθεί εάν ενδεχομένως ευθύνονται για άλλο αδίκημα, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την παράβαση καθήκοντος που αποδίδεται στον Χρ. Τριαντόπουλο.

Είχαν αρνηθεί τις κατηγορίες



Αξίζει να σημειωθεί ότι στο προηγούμενο στάδιο της ανακριτικής διαδικασίας και οι οκτώ κατηγορούμενοι πέρασαν το κατώφλι της αρεοπαγίτη ανακρίτριας Φωτεινής Μηλιώνη για να δώσουν τη δική τους εκδοχή για όσα συνέβησαν στο σημείο της τραγωδίας, τις κρίσιμες πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023, με αποτέλεσμα να αλλοιωθεί ο χώρος και να χαθούν αποδεικτικά στοιχεία για την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης.





Κατά τη διάρκεια των απολογιών τους όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους, αφού η παράβαση καθήκοντος είναι πλημμέλημα και δεν χωρεί προφυλάκιση.

Η τελική απόφαση για παραπομπή τους



Τον τελευταίο λόγο για την παραπομπή των κατηγορουμένων στο Ειδικό Δικαστήριο ή για την απαλλαγή τους έχουν τα μέλη του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, που αναμένεται να συνεδριάσουν μετά από λίγες ημέρες.

Σε περίπτωση μάλιστα που οι ανώτατοι δικαστές καταλήξουν στην ίδια κρίση με τον εισαγγελέα, τότε αυτό θα σημαίνει ότι εντός του επόμενου δικαστικού έτους, που ξεκινά στις 16 Σεπτεμβρίου, θα έχουμε το πρώτο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών με κατηγορούμενους τον πρώην υφυπουργό και τους συμμετόχους του μη πολιτικά πρόσωπα.

Σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή οι ανώτατοι δικαστές κρίνουν ότι δεν στοχειοθετείται το αδίκημα θα προχωρήσουν στην έκδοση απαλλακτικού βουλεύματος για το σύνολο των κατηγορουμένων.

Σε κάθε περίπτωση το βούλευμα του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου είναι αμετάκλητο και δεν χωρά άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου μέσου. Στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης μάλιστα πολλοί από τους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας Τεμπών έχουν δηλώσει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας, προκειμένου να είναι παρόντες και στη διάρκεια της δίκης, εάν βέβαια οι δικαστές καταλήξουν στην έκδοση παραπεμπτικού βουλεύματος.

Η περίπτωση Καραμανλή



Τέλος, όπως είναι γνωστό, σε εξέλιξη βρίσκεται η ανακριτική διαδικασία από τον αρεοπαγίτη – ανακριτή Ηλία Γιαρένη με ελεγχόμενο τον πρώην υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Αχ. Καραμανλή που επίσης έχει παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών για παράβαση καθήκοντος.

Και σε αυτή την υπόθεση εκτός από τον πρώην υπουργό ελέγχονται ποινικά και επτά ακόμα γενικοί γραμματείς του υπουργείου από το 2016 ως το 2023 που συνέβη το τραγικό δυστύχημα.

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