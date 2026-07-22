Ο πρίγκιπας Τζορτζ έκλεισε τα 13

Τα 13 έκλεισε ο Πρίγκιπας Τζόρτζ, ο μεγαλύτερος γιος της Kate Middlenton και του Πρίγκιπα Ουίλιαμ και η οικογένειά του το γιόρτασε δημοσιεύοντας το νέο πορτρέτο του, ακολουθώντας την παράδοση που έχουν δημιουργήσει.







Την Τετάρτη 22 Ιουλίου ανέβηκε στο προφίλ της βασιλικής οικογένειας στο Instagram μία φωτογραφία του έφηβου, ο οποίος πόζαρε χαμογελαστός, με τα χέρια στις τσέπες, φορώντας σκούρο μπλε κουστούμι και λευκό πουκάμισο.







«Χαρούμενα 13α γενέθλια Τζορτζ», αναφέρει η λεζάντα της ανάρτησης.

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