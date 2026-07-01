Κρήτη: Σπουδαία νέα για τους πρωτοετείς - Φοιτητική έκπτωση 50% στα ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύμνου

Στο πλευρό των πρωτοετών φοιτητών βρίσκεται για μία ακόμη χρονιά η εταιρεία «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ», η οποία θα παρέχει έκπτωση 50% στους ίδιους και τους συνοδούς τους για τις μετακινήσεις τους προς και από τον τόπο που βρίσκεται η σχολή όπου θα φοιτήσουν τη νέα ακαδημαϊκή περίοδο.

Πρόκειται για οικονομική «ανάσα» όπως χαρακτηρίζεται από τη διοίκηση του ΚΤΕΛ και χορηγείται από την εταιρεία στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Προσφοράς». Η έκπτωση θα ισχύει έως και τις 31/10/2026 και θα παρέχεται με την επίδειξη: «α) της βεβαίωσης επιτυχίας στις πανελλήνιες εξετάσεις του 2026 και β) του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του επιτυχόντα».

Αναλυτικά, τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου εκτός Κρήτης είναι τα εξής:

Από Χανιά προς Λαμία - Λάρισα - Θεσσαλονίκη, κάθε Κυριακή, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή, από Θεσσαλονίκη - Λάρισα - Λαμία προς Χανιά, κάθε Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή, από Χανιά προς Κόρινθο - Πάτρα - Μεσολόγγι - Αγρίνιο - Άρτα - Ιωάννινα, κάθε Τρίτη και Παρασκευή, από Ιωάννινα - Άρτα - Αγρίνιο - Μεσολόγγι - Πάτρα - Κόρινθο προς Χανιά, κάθε Πέμπτη και Κυριακή

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