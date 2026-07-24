ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου: Μόνο σε συγκεκριμένο σημείο η απαγόρευση κολύμβησης στην Αμμουδάρα

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Διευκρινίσεις σχετικά με την απαγόρευση κολύμβησης στην παραλία της Αμμουδάρας παρέχει η ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, μετά την απόφαση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης.

Όπως επισημαίνεται, η απαγόρευση αφορά αποκλειστικά ζώνη 150 μέτρων εκατέρωθεν του σημείου εκβολής του αγωγού ομβρίων υδάτων της Επιχείρησης, ο οποίος βρίσκεται στο τέλος της οδού Έρωτα, δίπλα στο παλαιό γήπεδο του Ερασιτέχνη ΟΦΗ.

Η ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου τονίζει ότι σε όλο το υπόλοιπο μήκος της παραλίας της Αμμουδάρας δεν υφίσταται κανένα πρόβλημα και οι λουόμενοι μπορούν να κάνουν χρήση της παραλίας με ασφάλεια.

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