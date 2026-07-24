ΗΠΑ: Νέοι δασμοί σε 60 εμπορικούς εταίρους, ανάμεσά τους και η ΕΕ -Σε εφαρμογή από σήμερα

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Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν προχωρήσει σε επαρκείς ενέργειες για την αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας.

Οι νέες επιβαρύνσεις κυμαίνονται από 10% έως 12,5% και αφορούν σημαντικούς οικονομικούς εταίρους των ΗΠΑ, όπως η Βρετανία, η ΕΕ, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Ινδία.

Οι δασμοί έχουν προγραμματιστεί να τεθούν σε εφαρμογή σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου.

Αφορούν σχεδόν το σύνολο των εισαγωγών

Τα προϊόντα που προέρχονται από τις 60 αυτές χώρες αντιστοιχούν στο 99,4% των συνολικών εισαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η νέα πολιτική της Ουάσινγκτον επηρεάζει πρακτικά σχεδόν όλα τα αγαθά που εισάγονται στη χώρα.

Η απόφαση αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην κλιμάκωση του παγκόσμιου εμπορικού πολέμου, ο οποίος επανήλθε δυναμικά μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ τον Ιανουάριο του περασμένου έτους.

The Trump administration on July 24 will impose new tariffs of 10% and 12.5% on goods from 60 trading partners, including the European Union, over allegations of lax enforcement of forced labor bans, just as a temporary 10% global tariff expires https://t.co/3Ku5V7C36X — Reuters (@Reuters) July 24, 2026

Σε ισχύ οι νέοι δασμοί

Από τις 00:01 ώρα Ουάσιγκτον (07:01 ώρα Ελλάδας), ορισμένα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ από τις συγκεκριμένες χώρες επιβαρύνονται με δασμούς που κυμαίνονται από 10% έως 12,5%.

Οι νέες επιβαρύνσεις αντικαθιστούν τους προσωρινούς δασμούς 10% που είχαν επιβληθεί για διάστημα 150 ημερών και λήγουν σήμερα.

Η έρευνα για την καταναγκαστική εργασία

Οι δασμοί βασίζονται σε έρευνα που ξεκίνησε στα μέσα Μαρτίου από τον Αμερικανό Εμπορικό Αντιπρόσωπο (USTR), Τζέιμισον Γκριρ. Στόχος της ήταν να εξεταστεί κατά πόσο οι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ έχουν απομακρύνει από τις εφοδιαστικές αλυσίδες τους προϊόντα που παράγονται με καταναγκαστική εργασία.

Ποιες χώρες επηρεάζονται

Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, χώρες των οποίων η σχετική νομοθεσία θεωρείται ανεπαρκής θα επιβαρύνονται με δασμούς 10% σε ορισμένα προϊόντα. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Βρετανία, ο Καναδάς και το Μεξικό.

Για περίπου 40 ακόμη χώρες, μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ελβετία και η Νότια Κορέα, οι νέοι δασμοί διαμορφώνονται στο 12,5%.

Trump administration unveils new tariffs on 60 trading partners as temporary duties expire https://t.co/ZILDWFKiX0 — FOX Business (@FoxBusiness) July 24, 2026

Εξαιρέσεις και νομική βάση

Από τα μέτρα αναμένεται να εξαιρεθούν η ενέργεια και οι πρώτες ύλες.

Για την επιβολή των νέων δασμών, ο USTR επικαλέστηκε νόμο του 1974, ώστε τα μέτρα να μην αντιμετωπίσουν τα ίδια νομικά προβλήματα με προηγούμενους δασμούς που είχαν ακυρωθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Η συγκεκριμένη νομοθεσία επιτρέπει την επιβολή δασμών σε προϊόντα συγκεκριμένων κλάδων, όπως ο χάλυβας, το αλουμίνιο, ο χαλκός, η ξυλεία για κατασκευές, καθώς και τα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά τους.

Προηγήθηκαν Βραζιλία και Καναδάς

Πριν από την έναρξη εφαρμογής του νέου πακέτου, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή δασμών 25% σε μέρος των εξαγωγών της Βραζιλίας.

Παράλληλα, ο Καναδάς βρέθηκε αντιμέτωπος με πρόσθετους δασμούς 50%, οι οποίοι αναμένεται να τεθούν σε ισχύ σε έναν μήνα.

Νέα νομική βάση για την εμπορική πολιτική Τραμπ

Η εξέλιξη σημειώνεται λίγους μήνες μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, το οποίο έκρινε ότι πολλοί από τους δασμούς που είχαν επιβληθεί διεθνώς μέσω έκτακτων προεδρικών αρμοδιοτήτων ήταν παράνομοι.

Μετά την απόφαση αυτή, ο Ντόναλντ Τραμπ αναζήτησε διαφορετικούς νομικούς τρόπους ώστε να συνεχίσει την εμπορική πολιτική της κυβέρνησής του.

Όπως φαίνεται, η καταπολέμηση της καταναγκαστικής εργασίας αποτελεί πλέον τη βάση που χρησιμοποιεί η αμερικανική κυβέρνηση για την επιβολή των νέων δασμών.

«Λυπούμαστε για το μέτρο»: Ιαπωνία και Νέα Ζηλανδία αντιδρούν στους νέους δασμούς των ΗΠΑ

Την αντίθεσή της στους νέους τελωνειακούς δασμούς που επέβαλε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε η κυβέρνηση της Ιαπωνίας, σημειώνοντας ότι «λυπάται» για το συγκεκριμένο μέτρο.

Η Ιαπωνία περιλαμβάνεται στον κατάλογο περίπου 60 εμπορικών εταίρων της Ουάσιγκτον, τα προϊόντα των οποίων θα επιβαρυνθούν με νέους δασμούς ύψους από 10% έως 12,5%.

«Η βιομηχανία και το εμπόριο της Ιαπωνίας συμμορφώνονται προς τους διεθνείς κανόνες. Η Ιαπωνία λυπάται για το νέο μέτρο που επιβάλλει τελωνειακούς δασμούς, με μόνο κίνητρο (...) το ότι δεν υπάρχει απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων παραγόμενων με καταναγκαστική εργασία», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μινορού Κίχαρα.

Η ιαπωνική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι εμπορικές πρακτικές της χώρας τηρούν τους διεθνείς κανόνες, αμφισβητώντας τη βάση πάνω στην οποία επιβλήθηκαν οι νέες επιβαρύνσεις.

Αντίδραση υπήρξε και από τη Νέα Ζηλανδία, με τον πρωθυπουργό της χώρας Κρίστοφερ Λούξον να χαρακτηρίζει τους νέους αμερικανικούς δασμούς «εξαιρετικά απογοητευτικούς».

Extremely disappointing to see new US tariffs on New Zealand and 59 other countries.







The US investigation did not provide meaningful evidence to support claims in relation to forced labour. Tariffs are not the way - they drive up costs and uncertainty for businesses.







That’s… — Christopher Luxon (@chrisluxonmp) July 24, 2026

Η χώρα βρίσκεται επίσης στη λίστα των περίπου 60 εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ που θα αντιμετωπίσουν αυξημένους δασμούς στις εξαγωγές τους προς την αμερικανική αγορά.

Ο Κρίστοφερ Λούξον, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ανέφερε ότι η έρευνα του αντιπροσώπου του Λευκού Οίκου για το εμπόριο (USTR), η οποία εξετάζει αν οι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ έχουν εξαλείψει πλήρως από τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες προϊόντα που παράγονται με καταναγκαστική εργασία, «δεν παρήγαγε ουσιώδες αποδεικτικό υλικό» για να υποστηριχθούν οι σχετικοί ισχυρισμοί.

Αυστραλία: «Αδικαιολόγητοι οι νέοι δασμοί των ΗΠΑ»

Ο Αυστραλός υπουργός Εμπορίου έκρινε σήμερα ότι οι νέοι τελωνειακοί δασμοί σε προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ, βασικό σύμμαχο της χώρας, είναι «αδικαιολόγητοι».

«Αυτοί οι τελωνειακοί δασμοί είναι αδικαιολόγητοι, ασύμβατοι με τη συμφωνία μας για το ελεύθερο εμπόριο και θα έπρεπε να καταργηθούν», τόνισε ο Ντον Φάρελ.

Η Αυστραλία συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ σε προϊόντα των οποίων θα επιβληθεί σε λίγες ώρες τελωνειακός δασμός 12,5%.

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