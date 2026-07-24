Μητσοτάκης: «Δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο» (βίντεο)

«Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα τετραετές πρόγραμμα με γνώμονα και σημείο αφετηρίας την εντολή που λάβαμε από τον ελληνικό λαό στις διπλές εκλογές το 2023», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN.

Επεσήμανε ότι στο προγραμματισμό της κυβέρνησης υπάρχει η δρομολόγηση και η παράδοση πολλών έργων υποδομής για τα οποία είχε δεσμευθεί. «Ο Ε65 είναι ο τελευταίος μεγάλος ηπειρωτικός αυτοκινητόδρομος που παραδίδεται από αυτήν την κυβέρνηση και πιστεύω ακράδαντα ότι θα αλλάξει τη μοίρα της Δυτικής Μακεδονίας, ταυτόχρονα θα συνδέσει τρεις περιφέρειες, την Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και θα δώσει μία εναλλακτική δίοδο πρόσβασης από τη νότια προς τη βόρεια Ελλάδα και αντίστροφα». «Από τώρα μέχρι την εξάντληση της θητείας μας θα εξακολουθούμε να υλοποιούμε το πρόγραμμά μας», τόνισε.

«Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο»

Ως προς την κινητικότητα που εκλαμβάνεται πολλές φορές ως πρόβα τζενεράλε για ενδεχόμενες εκλογές που επανέλαβε ότι δεν θα γίνουν το φθινόπωρο επεσήμανε ότι «δεν σταματάει μια κυβέρνηση το έργο της επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της θητείας. Έχουμε ακόμα έναν πλούσιο προγραμματισμό κυβερνητικού έργο. Πολλά έργα που σχεδιάζονται σήμερα θα υλοποιηθούν στην επόμενη τετραετία». Υπογράμμισε ότι η κινητικότητα δεν είναι ασυνήθιστη και «η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές του 2023».

Σχετικά με τις εξαγγελίες για θέματα οικονομίας ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε και τον οικονομικό προγραμματισμό για τον επόμενο χρόνο κι ένα πρόγραμμα τετραετίας». Εξήγησε ότι σε μια χώρα που έχει τραυματιστεί πολλαπλά από υπερβάσεις δαπανών, μεγάλα ελλείμματα και μεγάλα χρέη κι έχει βιώσει στο πετσί τις κάλπικες υποσχέσεις θεωρεί υποχρέωση να παρουσιάσει ένα σοβαρό σχέδιο και κοστολογημένες δεσμεύσεις. Είναι και αστείο να τσακωνόμαστε για τη 13η σύνταξη, είπε, και ζήτησε από τον κ. Ανδρουλάκη να κάνει το προφανές και να ρωτήσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ή το αρμόδιο Συμβούλιο της Βουλής πόσο θα κοστίσει.

«Είναι πολύ εύκολο στην παρούσα συγκυρία να υπόσχεσαι μέτρα τα οποία ξέρεις ότι δεν θα κληθείς να υλοποιήσεις. Εγώ δεν θα μπω στον πειρασμό να ανοίξω το πουγκί ή να υπόσχομαι πράγματα τα οποία ξέρω ότι δεν θα υλοποιήσω. Έτσι εκλέχτηκα δύο φορές πρωθυπουργός και μ' αυτόν τον τρόπο χτίζω σχέσεις εμπιστοσύνης που προσδοκά η ελληνική κοινωνία από τον πρωθυπουργό», είπε.

Για την επιτεινόμενη ακρίβεια αναγνώρισε ότι είναι μια μεγάλη δοκιμασία για την ελληνική οικονομία και για πολλά ελληνικά νοικοκυριά. Πολλές από τις αυξήσεις που δόθηκαν και πολλές από τις μειώσεις φόρων που νομοθετήθηκαν, σε έναν βαθμό τις έχει απορροφήσει η αύξηση των τιμών. Υπογράμμισε ότι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος είναι κεντρική προτεραιότητα.

«Πέρσι στη ΔΕΘ στηρίξαμε νέους και οικογένειες με παιδιά. Δεν θα ανοίξω τα χαρτιά μου για τη ΔΕΘ αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν οι Έλληνες ότι θα μοιράσουμε και το τελευταίο ευρώ που διαθέτουμε. Άρα η συζήτηση δεν μπορεί να γίνεται επί φαντασιακών προσδοκιών. Προφανώς θα ήθελα να έχω παραπάνω πόρους να μπορώ να κατανείμω. Περιμένω από την αντιπολίτευση να μας πει πώς θα κατανείμει τα χρήματα ή αν ακολουθήσει διαφορετική πολιτική να μας πει ποιους φόρους θα αυξήσει. Και ειδικά για τον κύριο Τσίπρα οι πολίτες θυμούνται την εμπειρία της φοροεπιδρομής», είπε.

Για τη μείωση του ΦΠΑ τόνισε ότι έχει γίνει στοχευμένα σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες, επεσήμανε ότι από τη μείωση του ΦΠΑ ωφελείται και ο πλούσιος και ο αδύναμος και τόνισε ότι προτιμά να στηρίξει αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη. Υπενθύμισε ότι και η Ισπανία πήρε πίσω το μέτρο.

Μιλώντας για το στεγαστικό τόνισε ότι η ελληνική οικονομία πριν 10 χρόνια είχε απαξιωθεί εντελώς και αναλόγως η ακίνητη περιουσία. Η οικονομία αναπτύσσεται τώρα και η ακίνητη περιουσία αποκτά αξία. «Έχουμε μειώσει σημαντικά τον ΕΝΦΙΑ, μηδενίσαμε τη φορολογία στις γονικές παροχές. Έχουμε δημιουργήσει μια ενδιάμεση κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοίκια. Ιδιοκτήτες έχουν δει όφελος από αυτή την πολιτική μας. Το πρόβλημα είναι ενοίκιο όπου πράγματι υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα στην προσφορά και τη ζήτηση ακινήτων. Το πρόγραμμα “Σπίτι μου 1” και “Σπίτι μου 2” έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 νέους ή νέα ζευγάρια να αποκτήσουν σπίτι και ήταν πολύ επιτυχημένο. Κρατήστε έναν αστερίσκο για το “Σπίτι μου 3” που ενδεχομένως να μπορεί και να γίνει. Έχουμε δώσει σημαντικά κίνητρα για να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα. Για πρώτη φορά τρέχουμε ένα πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών. Δίνουμε τη δυνατότητα να αλλάξουν χρήσεις. Ο Βοτανικός πχ θα μπορούσε να προσελκύσει νέες κατοικίες. Να θυμίσω ότι επιστρέφουμε ένα ολόκληρο ενοίκιο ή και δύο νοίκια σε κάποιες περιπτώσεις. Είναι μια σημαντική ανακούφιση», τόνισε.

Αναγνώρισε ότι έχει να γίνει ακόμη δουλειά στο ζήτημα της στέγης που είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες και υπογράμμισε την ανάγκη επίσης να ενθαρρυνθούν οι τράπεζες να δίνουν περισσότερα στεγαστικά δάνεια με καλύτερους όρους.

Για τις φοροελαφρύνσεις θέλησε να επαναλάβει όσα είπε στην ΚΟ. «Στη ΔΕΘ θα επικεντρωθούμε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες». Επεσήμανε ότι μέχρι τελευταία στιγμή δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποιος είναι ο δημοσιονομικός χώρος που θα έχουμε στη διάθεσή μας. «Ευτυχώς η οικονομία φαίνεται να δείχνει σημάδια ανθεκτικότητας. Ο τουρισμός πηγαίνει καλά, οι επενδύσεις αυξάνονται. Το παραγωγικό μίγμα αλλάζει ήδη από εμάς. Δεν θα συμβιβαστούμε με ένα ρυθμό ανάπτυξης 2%. Θέλουμε παραπάνω. Οι παραγωγικές επενδύσεις είναι προτεραιότητα».

Για ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη

Τονίζοντας ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αρνήθηκε ότι ήταν ένα σκάνδαλο, ένα διαχρονικό σκάνδαλο. «Αναγκαστήκαμε να κόψουμε τον γόρδιο δεσμό και να περάσει η αρμοδιότητα υπολογισμού και καταβολής των αγροτικών αποζημιώσεων στην ΑΑΔΕ. Εξαιρετικά δύσκολη μεταρρύθμιση και δεν την στήριξε κανένα κόμμα. Στην αρχή υπήρχε επιφύλαξη από τον αγροτικό κόσμο, έγιναν οι πληρωμές τέλη Ιουνίου και έγιναν σωστά και σε πολλές περιπτώσεις οι άνθρωποι πήραν και περισσότερα. Αυτή ήταν η μεγάλη μεταρρύθμιση. Αργήσαμε να την κάνουμε, αλλά αν γύριζα τον χρόνο πίσω θα την έκανα ξανά αυτή τη μεταρρύθμιση. Αυτή είναι η πραγματική πτυχή του σκανδάλου αλλά από αυτό το πρόβλημα μέχρι να βαφτίσουμε μια ολόκληρη κυβέρνηση ως κυβέρνηση υποδίκων επειδή 13 βουλευτές μας προσφέρθηκαν οι ίδιοι να αρθεί η ασυλία τους και τώρα διαπιστώνουμε ότι για 9 στους 13 δεν υπάρχει κανένα θέμα και 4 θα πάνε στο ακροατήριο για πλημμελήματα με ταχείες διαδικασίες υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση. Υπήρχε από την αντιπολίτευση μία συστηματική στοχοποίηση μιας ολόκληρης παράταξης. Δεν υπήρχε για 9 υποθέσεις πραγματικό ζήτημα».

Για τα Τέμπη «θα πω ότι έχω μάθει να σέβομαι τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης και να έχω εμπιστοσύνη. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω γιατί νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι η οριζόντια θέση την οποία πρέπει όλοι να υιοθετούν. Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί εισαγγελείς. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι θα περιμένει την τελική κρίση της Δικαιοσύνης.

Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τόνισε πως πρόκειται για έναν πολύ χρήσιμο θεσμό. «Την στηρίξαμε ως θεσμό. Αν εκ των υστέρων χειρίστηκε σωστά αυτή την υπόθεση θα το κρίνει η ίδια η ζωή. Δικαιώθηκαν αυτοί που έλεγαν ότι μπορεί να έγιναν βιαστικοί χειρισμοί. Εγώ αναγκάστηκα να απομακρύνω τρεις υπουργούς μου και τελικά οι υποθέσεις τους μπήκαν στο αρχείο. Είναι ένας νέος θεσμός που τον στηρίζουμε αλλά πρέπει να βρει τα πατήματά της. Ασκώ δικαιολογημένη κριτική, όταν ορισμένες φορές έχει υποπέσει σε σφάλματα. Δεν μπορώ να καταλογίσω σε καμιά περίπτωση σκοπιμότητα», τόνισε.

Η ΝΔ διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία - Δεν είναι επίδειξη αλαζονείας αλλά μία αναγκαία συνθήκη

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφορικά με τις υποκλοπές σημείωσε ότι είναι μία υπόθεση που πηγαίνει τέσσερα χρόνια πίσω, τονίζοντας πως θα ήθελε να τοποθετηθεί αφού ολοκληρωθεί η δικαστική κρίση για το ζήτημα, για το οποίο δεν έχει να προσθέσει κάτι παραπάνω.

Σε ερώτηση σχετικά με τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, επεσήμανε πως σέβεται και τιμά όλους τους προηγούμενους αρχηγούς, όλους τους προηγούμενους πρωθυπουργούς. «Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις δικές του απόψεις και για τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται δημόσια. Για τον κ. Σαμαρά να μιλήσω υποθετικά; Ας κυλήσει ο χρόνος και να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι υπάρχει μια ουσιαστική αμφισβήτηση δημόσια του πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης. Άρα πεδίο συνεννόησης δεν υπάρχει κανένα», υπογράμμισε.

Ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε ότι βρίσκει πολύ διασκεδαστικά κάποια σενάρια, ερωτηθείς σχετικά με δήλωση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη: «Θέλετε να τοποθετηθώ επί τριών υποθετικών σεναρίων: Αν θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς, αν θα μπει στη Βουλή κι αν η ΝΔ δεν έχει αυτοδυναμία. Κατ' αρχάς χαίρομαι που όλοι προεξοφλούν ότι η ΝΔ θα είναι πρώτο κόμμα, αλλά επιτρέψτε μου να μη μπω καθόλου σε αυτήν τη συζήτηση. Η ΝΔ διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία, η οποία δεν είναι επίδειξη αλαζονείας αλλά μία αναγκαία συνθήκη σε ένα περιβάλλον όπου απαιτείται και σταθερότητα και εμπειρία και δυνατότητα γρήγορης λήψης αποφάσεων».

Επικαλούμενος μεταναστευτικό σημείωσε ότι η πολιτική της κυβέρνησης είναι πλήρως επιτυχημένη: «Δείτε τη Μόρια. Πώς ήταν η Λέσβος και πώς είναι σήμερα. Φανταστείτε τι θα σήμαινε μια κυβέρνηση συνεργασίας αν έπρεπε να πάρουμε γρήγορες αποφάσεις και το ίδιο μπορείτε να προβάλετε σε μια σειρά άλλων περιπτώσεων».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως δεν μπορεί να προεξοφλήσει το αποτέλεσμα των εκλογών τονίζοντας ότι θα σεβαστεί, φυσικά, την ετυμηγορία του ελληνικού λαού, αλλά οφείλει να εξηγήσει στους πολίτες ποιες είναι οι επιλογές. «Αφεντικό, όμως, είναι ο λαός», επεσήμανε.

Για την προοπτική συνεργασιών υπογράμμισε ότι δεν βλέπει κάποιο έδαφος για συνεργασίες. «Ζητείστε και ανασύρετε από το αρχείο σας τις μετρήσεις τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2023. Και αν βρείτε μια μέτρηση που να μας έδινε πάνω από 35% να μου τη δείξετε. Και τελικά πήραμε 41%. Δεν λέω ότι θα γίνει κατ' ανάγκη το ίδιο» είπε. Τόνισε, όμως, ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν τη σταθερότητα και είναι ένας εφικτός στόχος η κυβέρνηση να διεκδικεί την αυτοδυναμία και σίγουρα πιο εφικτό από το να λέει το ΠΑΣΟΚ ότι θα είναι πρώτο με μία ψήφο διαφορά.

Η στάση του ΠΑΣΟΚ στην αναθεώρηση του Συντάγματος δεν συνάδει με ένα κόμμα που αυτοπροσδιορίζεται ως συστημικό και υπεύθυνο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην αναθεώρηση του Συντάγματος, σημείωσε ότι είναι μεγάλη απογοήτευση και ταυτόχρονα παραλογισμός του ΠΑΣΟΚ που συμφωνεί με πολλές από τις προτάσεις της κυβέρνησης, αλλά λέει ότι δεν θα τις ψηφίσει γιατί δεν συναινεί σε τίποτα με τη ΝΔ. «Δεν θα ψήφιζε ούτε τις δικές του προτάσεις», τόνισε. Μίλησε για στάση η οποία δεν συνάδει «με ένα κόμμα που αυτοπροσδιορίζεται ως συστημικό και υπεύθυνο και μειώνει τις πιθανότητες να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη συνταγματική αναθεώρηση». Επικαλέστηκε τα θέματα που αφορούν το άρθρο 86 και πρόσθεσε πως στο άρθρο 16 «έχουμε τον απόλυτο παραλογισμό και για το ΠΑΣΟΚ και για την ΕΛΑΣ». «Έχει έρθει η ώρα να ξεπεράσουμε τις αγκυλώσεις», επεσήμανε. «Ποιος εγγυάται στο ΠΑΣΟΚ ότι θα έχουμε 180 βουλευτές -εμείς και το ΠΑΣΟΚ- στην επόμενη Βουλή; Δημοσκοπικά είναι στο 10%, έχει χάσει τη μισή του δύναμη. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο να ψάχνουμε 150 βουλευτές. Η ευθύνη βαραίνει ακέραια το ΠΑΣΟΚ. Ακολουθεί μια στάση που μοιάζει με κόμμα διαμαρτυρίας», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση σχετικά με κυβέρνηση ειδικού σκοπού, ο πρωθυπουργός απάντησε ότι δεν πρόκειται για καινούργιο σενάριο: «Και το '23 λέγανε για κυβέρνηση ηττημένων. Μια κυβέρνηση με Ανδρουλάκη-Τσίπρα-Βελόπουλο-Ζωή; Καλή τύχη».

Όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι δεν ζητάμε καμία άδεια από την Τουρκία. «Δεν βλέπω να ζητάμε άδεια για να συνδέσουμε τα νησιά μας, γίνονται αυτή, τη στιγμή ηλεκτρικές διασυνδέσεις στα νησιά μας. Δεν βλέπω να ζήτησα άδεια από κανέναν για να κάνω τα παλάσσια πάρκα εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Δεν βλέπω να ζήτησα καμία άδεια για να κάνω τον χωροταξικό σχεδιασμό του θαλασσίου μας πεδίου. Δεν βλέπω να ζητήσαμε άδεια από κανέναν για να εξοπλίσουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις. Ούτε ζητήσαμε από κανέναν άδεια για να μπορέσουμε, για παράδειγμα, να ξεκινήσουμε τη διαδικασία έρευνας για υδρογονάνθρακες νοτίως της Κρήτης και στο Ιόνιο. Δεν ξέρω τελικά τι θα κάνει η Τουρκία. Ξέρω ότι έχουμε απάντηση σε όλες τις πιθανές κινήσεις της Τουρκίας. Άρα, ας μην προεξοφλούμε από τώρα δημοσιογραφικές διαρροές, γιατί αυτό το οποίο περιγράφετε θεωρείτο περίπου δεδομένο ότι θα γίνει τον Ιούνιο, εγώ δεν έχω δει ακόμα τίποτα», σημείωσε για να συμπληρώσει:

«Οπότε, δεν θέλω να μπω και σε αυτήν τη συζήτηση, γιατί ξέρετε πολλές φορές -αυτό γίνεται και στην Ελλάδα και στην Τουρκία- υπάρχει μια δημοσιογραφική υπερβολή. Και στη χώρα μας υπάρχει και στην Τουρκία υπάρχει. Έχω κουραστεί να βλέπω αναλυτές με χάρτες, με κύκλους για το πού μπορεί να φτάσει ο τάδε πύραυλος. Δεν βοηθάνε αυτά. Ας κρατήσουμε την πραγματικότητα της γεωγραφίας. Είμαστε "καταδικασμένοι" να ζούμε δίπλα-δίπλα. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Πιστεύω ότι οι λαοί μας επιδιώκουν τις καλές σχέσεις. Έχουμε διαφορές και μία πολύ μεγάλη διαφορά, προφανώς, η οποία 40 χρόνια τώρα δεν έχει επιλυθεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε σε καθεστώς μόνιμης έντασης ή υπερβολικής δραματοποίησης, οτιδήποτε μπορεί να γίνει.

Βλέπετε τι ακούσαμε τώρα, τι έχουμε κατά καιρούς ακούσει από διάφορους οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα του "υπερπατριώτη". Μερικές φορές διαβάζω ελληνικές εφημερίδες, μα ούτε οι τουρκικές δεν τα γράφουν αυτά. Ούτε οι τουρκικές δεν τα γράφουν αυτά. Ούτε οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές του Τούρκου Προέδρου δεν γράφουν αυτά τα οποία γράφουν κάποιες ελληνικές εφημερίδες. Λίγη αυτοσυγκράτηση, επιτέλους. Καταλαβαίνω ναι, "να δοκιμάσουμε να πλήξουμε τον Μητσοτάκη". Ξέρω ότι μπορεί σε κάποιους να μην είμαι ιδιαίτερα συμπαθής, αλλά υπάρχει και μια πατρίδα στο κάτω-κάτω της γραφής. Υπάρχουν και ορισμένοι εθνικοί στόχοι, ορισμένες κοινές προτεραιότητες, δεν μπορούν όλα να μπαίνουν τώρα στον "μύλο" της κομματικής αντιπαράθεσης».

Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «το 2019 η εικόνα των Ενόπλων Δυνάμεων ήταν προβληματική. Είχαμε 10 χρόνια κρίσης. Δείτε πού ήταν η Τουρκία το 2019 και πού είναι τώρα. Ήταν έτοιμη να παραλάβει 100 F-35. Δεν μας αρκεί να αγοράζουμε οπλικά συστήματα, θέλουμε να έχουμε κομμάτι στην παραγωγή. Είναι ο ίδιος Τσίπρας που επί ημερών του η Τουρκία αγόραζε F-35».

Τέλος, ο πρωθυπουργός θέλησε να κάνει μία αναφορά στη σημαντική μείωση των τροχαίων. «Έχουμε πετύχει μια σημαντική μείωση στα τροχαία. Βάλαμε, μάλιστα, τώρα και τους περιορισμούς για τα πατίνια. Να το συνεχίσουμε και να προσέχουμε πάντα. Οι μήνες του Ιουλίου και του Αυγούστου είναι οι χειρότεροι μήνες -επειδή έχουμε τόση κίνηση, έχουμε τουρίστες- στον τομέα των τροχαίων. Επειδή πολλοί θα φύγουν με τα αυτοκίνητα, χρησιμοποιούν ούτως ή άλλως τα αυτοκίνητα τους, και επειδή οι πειρασμοί του καλοκαιριού είναι πάντα μεγαλύτεροι, και ως προς την κατανάλωση του αλκοόλ, μια προσωπική έκκληση: Προσοχή το καλοκαίρι, να γυρίσουμε όσο ασφαλείς φεύγουμε», υπογράμμισε.

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