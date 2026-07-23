Τέμπη: Τριάμισι χρόνια μετά και το «αυτόματο φρένο» στα τρένα δεν λειτουργεί – Κυνική παραδοχή στη Βουλή

Τρία χρόνια και σχεδόν πέντε μήνες μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο διευθύνων σύμβουλος του νέου ΟΣΕ (Σιδηρόδρομοι Ελλάδος), Χρήστος Παληός, παραδέχθηκε στο πλαίσιο ακρόασής του στην Επιτροπή δημοσίων επιχειρήσεων, τραπεζών, οργανισμών κοινής ωφέλειας και φορέων κοινωνικής ασφάλισης της Βουλής ότι το σύστημα ETCS εξακολουθεί να μην λειτουργεί.

Η Μιλένα Αποστολάκη τον ρώτησε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για τη λειτουργεία του ETCS, με τον ίδιο να απαντά αρχικά: «απάντησα με λεπτομέρεια, που έχει εγκατασταθεί, που είναι αδειοδοτημένο», με την κ. Αποστολάκη να επιμένει και να του του λέει «όχι, δεν μου απαντήσατε, που λειτουργεί σας ρωτάω», με τον κ. Παληό να λέει ότι «αυτή τη στιγμή σας είπα ότι είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό».

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επέμεινε για να πάρει μια ξεκάθαρη απάντηση και επανέλαβε την ερώτηση της «αν λειτουργεί το ETCS σήμερα», με τον ίδιο αυτή τη φορά να απαντά ότι «το ETCS δεν λειτουργεί σήμερα, σας είπα ότι είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό».

Τον σχετικό διάλογο και την παραδοχή του κ. Παληού ότι δεν λειτουργεί το ETCS ανέβασε η ίδια στους προσωπικούς της λογαριασμούς.

Τι είναι το ETCS

Το ETCS (European Train Control System) είναι το ευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου και προστασίας των τρένων, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει ανθρώπινα λάθη που μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρά σιδηροδρομικά ατυχήματα. Το σύστημα παρακολουθεί διαρκώς την ταχύτητα και την πορεία κάθε αμαξοστοιχίας και, εάν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται τα επιτρεπόμενα όρια ή υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης, μπορεί να ενεργοποιήσει αυτόματα την πέδηση, ακόμη και χωρίς ενέργεια του μηχανοδηγού.

Το ETCS αποτελεί βασικό τμήμα του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας (ERTMS) και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες δικλίδες ασφαλείας στους σύγχρονους σιδηροδρόμους. Μετά την τραγωδία των Τεμπών, η καθυστέρηση στην πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία του στην Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, καθώς η παρουσία του θα μπορούσε να αποτρέψει τη μοιραία σύγκρουση.

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