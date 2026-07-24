Κρήτη: Ο έλεγχος στο αυτοκίνητο έφερε σύλληψη 25χρονου για ναρκωτικά

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"Τσακωτός" με ναρκωτικά, έγινε ένας 25χρονος στο Λασίθι. Ο νεαρός συνελήφθη τα ξημερώματα της Πέμπτης (23/7) στο Κουτσουνάρι Ιεράπετρας μετά από έλεγχο των αστυνομικών στο αυτοκίνητό του.

Βρέθηκαν 82 γραμμάρια κάνναβης, και μία ζυγαριά ακριβείας.

Το δελτίο τύπου της ΕΛ.ΑΣ:

Συνελήφθη χθες (23.07.2026) σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου 25χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις του Νόμου περί Ναρκωτικών.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον ημεδαπό που επέβαινε σε όχημα και ακολούθησε έρευνα στην οικία του, κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -82,2- γραμμάρια κάνναβης και ζυγαριά ακριβείας.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.





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