Συνταγματική Αναθεώρηση: Η ώρα των αρχηγών – Τι ειπώθηκε και τι ακολουθεί

Χωρίς να διαφαίνεται πεδίο συνεννόησης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευση συνεχίζεται σήμερα η συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση ενώ μετά τη 1 το μεσημέρι αναμένεται να συγκρουστούν οι πολιτικοί αρχηγοί. Με τις τοποθετήσεις τους θα υπογραμμιστούν οι διαφορετικές προσεγγίσεις σε κρίσιμα ζητήματα που δεν αφήνουν περιθώρια ευρύτερων συναινέσεων. Η κοινοβουλευτική αντιπαράθεση αναμένεται να κινηθεί σε υψηλούς τόνους, με την κυβέρνηση να υπερασπίζεται τις προτάσεις της και την αντιπολίτευση να ασκεί κριτική.

Οι διατάξεις για ασυμβίβαστο και Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Πρώτος θα λάβει τον λόγο ο πρωθυπουργός, και θα υπογραμμίσει πως η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί τομή για τη χώρα. Φυσικά θεωρείται βέβαιο ότι θα επικρίνει την αντιπολίτευση για τη στάση τους και ειδικότερα το ΠαΣοΚ. Στην πρόσφατη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πει ότι πρόκειται για πράξη δειλίας το «παρών» που προαναγγέλλει σε συγκεκριμένες διατάξεις το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη. Μετά και τις αντιδράσεις μελών της «γαλάζιας» κοινοβουλευτικής ομάδας, ήδη η διάταξη που αφορούσε το ασυμβίβαστο υπουργών – βουλευτών έχει αφαιρεθεί. Ωστόσο, αυτό δεν έχει συμβεί στη διάταξη που αφορά τη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, παρότι και εκεί έχουν εκφραστεί κάποιες ενστάσεις.

Οι τρεις άξονες του ΠαΣοΚ

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, αναμένεται να επιστρέψει τα βέλη στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ασκώντας δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, από αυτό το πλαίσιο δε θα λείψουν και οι αναφορές του κυρίου Ανδρουλάκη στο κράτος δικαίου. Ο αρχηγός της Αξιωματικής α Αντιπολίτευσης αναμένεται να επιτεθεί στην Κυβέρνηση, λέγοντας ότι δεν επιδιώκει πραγματικό διάλογο με τα άλλα κόμματα. Το ΠαΣοΚ θα επιμείνει στους τρεις άξονες που έχει προτείνει την ενίσχυση ατομικών δικαιωμάτων, την ενδυνάμωση κοινωνικού κράτους και τα θεσμικά αντίβαρα.

Ρένα Δούρου: fast track διαδικασίες

Η σημερινή μέρα αποτελεί ορόσημο και για το κόμμα της Κουμουνδούρου, καθώς για πρώτη φορά η Ρένα Δούρου θα βρεθεί στο βήμα της Ολομέλειας ως η νέα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα της ασκεί σκληρή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση και καταλογίζει fast track διαδικασίες.

Τι συζητήθηκε χθες

Με έντονη πολιτική αντιπαράθεση, κυρίως μεταξύ ΝΔ και ΠαΣοΚ, ξεκίνησε στην Ολομέλεια η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, με τη συναίνεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να παραμένει ένα άπιαστο όνειρο. Η κυβέρνηση υπερασπίστηκε τις προτάσεις της, ενώ το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη αν και συμφωνεί σε ορισμένες αλλαγές, ξεκαθάρισε ότι δε θα δώσει από την παρούσα Βουλή την απαιτούμενη πλειοψηφία των 180 ψήφων, αλλά θα δηλώσει «παρών» σε συγκεκριμένα άρθρα.

«Η αντίφαση του ΠαΣοΚ, που δεν ψηφίζει, δηλώνει “παρών”, ενώ συμφωνεί, φανερώνει πολιτική δειλία», είπε ο Μάκης Βορίδης.

«Ψηφίστε την αναθεώρηση του άρθρου 16 και στην επόμενη Βουλή το διαμορφώνετε εσείς όπως θέλετε!», ανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης.

«Ναι, στόχος μας είναι η πολιτική αλλαγή μέσα από τις εκλογές. Ακόμη και εάν είμαστε εμείς το πρώτο κόμμα, που, ναι, αυτός είναι ο στόχος όλων των κομμάτων που κατεβαίνουν στις εκλογές, κυρίως του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δε θέλουμε λευκές επιταγές. Οι πολίτες θα μας πουν πως θα αλλάξουμε το Σύνταγμα και θα αναδείξουν την επόμενη Βουλή», απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠαΣοΚ, Δημήτρης Μάντζος.

Αποσύρθηκε η διάταξη για το ασυμβίβαστο

Η επίμαχη διάταξη για το ασυμβίβαστο βουλευτή-υπουργού που επικρίθηκε από βουλευτές της πλειοψηφίας τελικώς αποσύρθηκε, στάση που κατά τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη «αναδεικνύει την πολιτική ανωτερότητα της ΝΔ, την πολιτική της αυτοπεποίθηση και τον σεβασμό σε αυτήν την κορυφαία διεργασία».

Την αναθεώρηση του άρθρου 110 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει τις διαδικασίες αναθεώρησης του Καταστατικού Χάρτη της χώρας, ζήτησε ο βουλευτής της ΝΔ, Θεόδωρος Σκυλακάκης, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο η Ελλάδα να μείνει «παγιδευμένη» για μια δεκαετία σε ένα Σύνταγμα το οποίο έχει φτιαχτεί για μια άλλη εποχή.

«Κάνω έκκληση στη δική μου παράταξη και τον πρωθυπουργό να αναλάβουν άμεσα την πρωτοβουλία έστω και την τελευταία στιγμή», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τον λόγο έλαβε και ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου απευθύνοντας κάλεσμα στις δημοκρατικές δυνάμεις «να γράψουμε μαζί το Σύνταγμα των παιδιών μας». Ο πρώην πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ των αλλαγών που ενισχύουν τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση για «αυθαιρεσία» και «αδιαφάνεια».

Όσο για την αναθεωρητική Βουλή που θα αναδείξουν οι επόμενες εκλογές, μίλησε για ευκαιρία που «θα κρίνει αν η Ελλάδα εμπεδώνει μια ευνομούμενη δημοκρατία. Αν κερδίζει την επόμενη δεκαετία ή τη χάνει». «Γι’ αυτό το ερώτημα της κάλπης δε θα είναι απλά “ποιος θα κυβερνήσει” αλλά “πως θα κυβερνιέται η χώρα;», όπως κατέληξε.

Η πρώτη ψηφοφορία τη Δευτέρα

Η διαδικασία θα συνεχιστεί με την πρώτη ψηφοφορία η οποία είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα ενώ η επόμενη θα είναι μετά την επιστροφή από τη θερινή ανάπαυλα τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου

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