Ηράκλειο: Τέλος στη δράση του αλλοδαπού που προκαλούσε ..."εγκεφαλικά" σε ιδιοκτήτες αυτοκινήτων

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Τέλος στη δράση ενός αλλοδαπού, που προκαλούσε ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, έβαλε η αστυνομία στο Ηράκλειο.

Πρόκειται για έναν 32χρονο Παλαιστίνιο, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες, έσπαζε τζάμια αυτοκινήτων και άρπαζε από μέσα διάφορα αντικείμενα, με τις καταγγελίες να φτάνουν σωρηδόν στην αστυνομία.

Ο νεαρός αλλοδαπός, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες βρίσκεται παράνομα στην Ελλάδα, συνελήφθη χθες (23/7) επί της Λεωφόρου 62 Μαρτύρων, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, μετά την ταυτοποίησή του.

Πάνω του βρέθηκαν διάφορα μεταλλικά αντικείμενα, με τα οποία φέρεται να έσπαζε τα τζάμια των αυτοκινήτων, προκαλώντας ζημιές εκατοντάδων ευρώ.

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