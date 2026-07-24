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ΚΡΗΤΗ

Ρέθυμνο: Πλήθος πιστών στις λατρευτικές εκδηλώσεις για τον Προφήτη Ηλία

ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
clock 10:45 | 24/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Πανηγυρικά εορτάσθηκε η μνήμη της εις ουρανούς πυρφόρου αναβάσεως του Αγίου ενδόξου Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου στο Ρέθυμνο.

Στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Προφήτου Ηλιού Ρουστίκων προεξήρχε των Ιερών Ακολουθιών του διημέρου ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αμορίου κ. Νικηφόρος, Ηγούμενος της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Βλατάδων, ως εκ προσώπου της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ.

Ο Θεοφιλέστατος, τόσο κατά τον Μέγα Εσπερινό όσο και κατά την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία της κυριωνύμου ημέρας, μετέφερε προς όλους την Ευχή του Παναγιωτάτου, ομίλησε δε θεολογικώτατα περί του Αγίου ενδόξου Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου.

ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, κατά τον Εσπερινό του Προφήτου Ηλιού, το απόγευμα της Κυριακής, 19ης Ιουλίου 2026, συγχοροστάτησε με τον Θεοφιλέστατο Εκπρόσωπο του Παναγιωτάτου, στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Προφήτου Ηλιού Ρουστίκων, ενώ το πρωί της κυριωνύμου ημέρας, Δευτέρας, 20ής Ιουλίου 2026, τέλεσε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Προφήτου Ηλιού Καλλιθέας πόλεως Ρεθύμνης. Σημειωτέον ότι στον εν λόγω Ιερό Ναό τελέσθηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία για πρώτη φορά μετά τα Εγκαίνιά του προ 40 ετών.

ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αμορίου κ. Νικηφόρος, κατά την παραμονή του στο Ρέθυμνο, το πρωί της Κυριακής, 19ης Ιουλίου 2026, εκκλησιάσθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μασταμπά πόλεως Ρεθύμνης, όπου τέλεσε το 40ήμερο Μνημόσυνο της μακαριστής πρεσβυτέρας Ελένης Πολάκη.

ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

Επίσης, μαζί με τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη, Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομο, επισκέφθηκαν προσκυνηματικά την Ιερά Μονή Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας Ρεθύμνης και την Ενορία της Αργυρουπόλεως, όπου έτυχαν της δέουσας φιλοξενίας.

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