Τι θα φάμε σήμερα; Πρωτεϊνική τυρόπιτα βρώμης

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Υλικά



Για 8-10 άτομα



2 αυγά



1 γιαούρτι 2%



150 γρ. αλεύρι βρώμης



200 γρ. φέτα



160 ml γάλα



3 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο



1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ



λίγο μοσχοκάρυδο



1 κ.σ. σουσάμι

Διαδικασία



Βήμα 1



Σε ένα μπολ χτυπάμε τα αυγά και στη συνέχεια προσθέτουμε όλα τα υλικά σιγά-σιγά.

Βήμα 2



Απλώνουμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί ομοιόμορφα το μείγμα και ψήνουμε στους 200°C, σε προθερμασμένο φούρνο, για 25’ περίπου.

Πηγή: cantina.protothema.gr

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