Τι θα φάμε σήμερα; Πρωτεϊνική τυρόπιτα βρώμης

Υλικά
Για 8-10 άτομα
2 αυγά
1 γιαούρτι 2%
150 γρ. αλεύρι βρώμης
200 γρ. φέτα
160 ml γάλα
3 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο
1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
λίγο μοσχοκάρυδο
1 κ.σ. σουσάμι
Διαδικασία
Βήμα 1
Σε ένα μπολ χτυπάμε τα αυγά και στη συνέχεια προσθέτουμε όλα τα υλικά σιγά-σιγά.
Βήμα 2
Απλώνουμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί ομοιόμορφα το μείγμα και ψήνουμε στους 200°C, σε προθερμασμένο φούρνο, για 25’ περίπου.
Πηγή: cantina.protothema.gr
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