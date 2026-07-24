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ΣΠΙΤΙ

Τι θα φάμε σήμερα; Πρωτεϊνική τυρόπιτα βρώμης

τυρόπιτα, πρωτείνη
clock 11:16 | 24/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υλικά

Για 8-10 άτομα

2 αυγά

1 γιαούρτι 2%

150 γρ. αλεύρι βρώμης

200 γρ. φέτα

160 ml γάλα

3 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

λίγο μοσχοκάρυδο

1 κ.σ. σουσάμι

Διαδικασία

Βήμα 1

Σε ένα μπολ χτυπάμε τα αυγά και στη συνέχεια προσθέτουμε όλα τα υλικά σιγά-σιγά.

Βήμα 2

Απλώνουμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί ομοιόμορφα το μείγμα και ψήνουμε στους 200°C, σε προθερμασμένο φούρνο, για 25’ περίπου.

Πηγή: cantina.protothema.gr

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